Počitek v lepo urejenem vrtu

Letos lahko sosede presenetite z urejenim vrtom in košnjo z novo kosilnico, a tokrat brez motečega hrupa motorja. Robotska kosilnica se ponaša s posebno tihim delovanjem, še posebej v primerjavi s klasično bencinsko kosilnico. Na vrtu je zato prijetno in mirno, trava pa je skrbno vzdrževana. Sodobne kosilnice se odrežejo na površinah med 250 in 1.750 m2 ter pokosijo trato tudi med dežjem.

Vpliv hrupa na okolico

Občutljivost na hrup se meri v decibelih (dB) in se razlikuje glede na zvok. Delo na vrtu povečuje hrup v okolici, ter pogosto povzroča nepotrebni stres okoliškim prebivalcem. Uporaba baterijskega orodja in robotskih kosilnic zmanjšuje hrup in hkrati poskrbi za udobno in nemoteče delo.