Kljub temu, da pri nas število okuženih močno raste in strokovnjaki med počitnicami, ki se začenjajo, pozivajo ljudi na nekakšno prostovoljno samoizolacijo, pa so počitniške destinacije doma in v tujini skoraj popolnoma razprodane. Grčija, Turčija, Kanarski otoki, Egipt in tudi Dubaj so najpogostejše izbire Slovencev za krompirjeve počitnice, letala so polna. Z brniškega letališča bo tako v teh dneh v tople kraje odletelo sedem posebnih letal. Skoraj polno zasedena so tudi slovenska zdravilišča, večina gostov je Slovencev, ki v veliki meri koristijo bone, saj ti veljajo le še do konca leta.

Veliko povpraševanja za krompirjeve počitnice je bilo že takoj po poletju, predvsem za tople kraje, pravijo v agencijah. "S polnimi letali se bomo odpravili direktno iz Ljubljane na Madeiro, Tenerife, v Grčijo - na Rodos, Kreto, v Turčijo, Egipt in na Zanzibar," je povedala Nena Kraševec iz turistične agencije Palma. Lani nikamor, letos pa so v polnem zamahu nazaj tudi druga potovanja. "Letošnji hit je Jordanija, ki jo bo odkrivala naša velika skupina, potem pa so tukaj še prestolnice: Rim, Lizbona, Istanbul, Atene in Pariz," še dodaja. icon-expand Letošnji hit je Jordanija. FOTO: Thinkstock Pa po Sloveniji? Hoteli, terme, zdravilišča. Lani so bili v tem času zaprti, letos pa zelo dobro zasedeni, celo primerljivo z obdobjem pred korono. "V tem času imamo seveda največ slovenskih gostov, imamo pa tudi tujce, predvsem iz sosednjih držav, največ jih je iz Avstrije, Nemčije, Češke in Madžarske," opaža izvršna direktorica turizma Sava Mojca Krašovec. Tudi na Obali prevladujejo slovenski gosti."V večini še koristijo turistične bone, nekaj pa je tudi tujih gostov. Predvsem prvega novembra pričakujemo Avstrijce in Italijane," pravi Lana Švab iz LifeClass Portorož. V povprečju ostanejo tri do štiri dni. "Morda nekateri Slovenci tudi poleti še niso uspeli priti na vrsto, saj je bila pri nas gneča, in bodo bone koristili sedaj," napoveduje Lea Šuligoj iz Turističnega združenja Portorož. Za vse, tako tiste, ki bodo dopustovali doma ali v tujini, velja pogoj PCT. "Odvisno je tudi od posamezne zdravstvene slike v posamezni državi, nekatere znamenitosti oziroma muzeji zahtevajo še dodaten test, drugače pa je PCT pogoj dovolj," še razložijo v Palmi. Največ potnikov bo odletelo na počitnice v nedeljo.