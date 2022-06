Počitnice idealne tudi za filmski maraton

Ljubitelji morja boste končno spet prišli na svoj račun. Poležavanje na plaži v prijetni senčki, osvežitev v morju, knjiga v roki, to je za številne naravnost idealna kombinacija. Seveda pa marsikdo prisega tudi na povsem drugačno obliko počitnikovanja, na mestnih popotovanjih, ob jezerih, v hribih. Priložnosti za dogodivščine, pobeg iz našega vsakdanjega okolja je res veliko, na koncu pa je najpomembneje, da se vsaj za kratek čas res sprostimo in naberemo novih moči, preden se spet lotimo novih izzivov.

Z družino in prijatelji se lahko zabavate na različne načine, eden od njih je gotovo tudi skupni ogled filmov in nanizank, da lahko potem skupaj analizirate videno in strnete vtise. Privoščite si zato pravi filmski maraton! Za Telemachove uporabnike je izbira tu skorajda neskončna. Paketi EON, v katerih so pred kratkim občutno dvignili internetne hitrosti (kar do 1 Gbps), namreč brez doplačila ponujajo ogled do 7 dni nazaj, prav tako sta brez doplačila na voljo izjemno bogat Video klub in z julijem tudi video na zahtevo VOYO.

Tudi vas vseskozi pesti pomanjkanje časa za druženje s prijatelji? Niste edini, poletje, ki prinaša več sproščenosti, pa je kot nalašč za to, da nadoknadimo zamujeno. Izkoristite vedno bolj dragocene skupne trenutke ter se uživajte in zabavajte v družbi najbližjih. Tudi to vam bo dalo veliko nove energije, ki jo boste gotovo potrebovali ob vrnitvi na delovno mesto, k vsakdanjemu življenju.

ORIGINALNE SLOVENSKE SERIJE

VOYO velja za najpriljubljenejši slovenski video na zahtevo in vam prinaša več kot 9000 razlogov za zabavo in širjenje obzorji: od najbolj gledanih slovenskih in tujih šovov, originalnih serij VOYO, sinhroniziranih risank, ekskluzivnih športnih prenosov v živo, predpremier vsebin POP produkcije, filmskih uspešnic ter spletne učilnice 5KA. VOYO podpira in ohranja slovensko produkcijo ter omogoča zabavo za vso družino, s slovenskimi podnapisi, voditelji in komentatorji. Novi sezoni izjemno uspešnih serij Ja, Chef! in Gospod profesor se lahko pohvalita že z več kot milijonom ogledov, uporabniki Telemacha pa lahko sedaj spremljajo tudi originalne slovenske serije kot so Za hribom, Telenovela, Vse punce mojega brata. Čas si lahko krajšajo tudi z najbolj znanimi tujimi serijami kot sta Otok ljubezni ali Masterchef Avstralija, vse s slovenskimi podnapisi.

KADARKOLI IN KJERKOLI

Zabava za vso družino je zagotovljena s paketi EON, in to kjerkoli in kadarkoli. Za mobilne poletne mesece uporabljajte EON aplikacijo na svojem telefonu, tablici, računalniku ali pametnem televizorju. Začnite vsebino gledati na eni napravi in nato na drugi nadaljujte tam, kjer ste ostali. Za različne okuse: omogočen je sočasen ogleda na treh napravah. EON aplikacija je kot nalašč za bolj sproščene poletne mesece.