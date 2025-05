Počitnice na preizkušnji: Ko je treba v tujini sredi noči poiskati zdravniško pomoč

Vsak si na dopustu želi le uživati in domov prinesti lepe spomine, morda kakšen magnet, ki dopolni kolekcijo na hladilniku, in mirno, sproščeno glavo. A življenje ne upošteva vedno naših želja in včasih nam postreže z nepričakovanimi situacijami.

Priprave na pot in sanjarjenje o prvih dneh dopusta

Mati Maja, oče Štefan ter otroka Jan (11) in Tadeja (9) so se konec aprila 2024 z avtodomom odpravili proti Grčiji. V mislih so imeli brezskrbno raziskovanje skritih kotičkov Grčije, jutranje kave ob plaži in neprecenljiv prosti čas. In tako je tudi bilo. Vsaj prvih 5 dni dopusta.

Bolezen ne izbira časa (niti kraja)

Sredi petega dne potovanja se je njihov 11-letni sin Jan začel pritoževati nad bolečinami v trebuhu. Sprva so mislili, da gre le za prebavne težave. A ko je ponoči dobil vročino, bolečina pa se je stopnjevala, so vedeli, da ne gre le za nedolžno zadevo. Ob dveh zjutraj, z avtodomom parkirani nekje na obrobju mesta, so se v tistem trenutku počutili izgubljene. Maja je vedela, da imajo urejeno celoletno zavarovanje za večkratna potovanja pri CORISu in je, da bi bili mirnejši, poklicala dežurno asistenčno številko.

24/7 asistenca, dostopna kadarkoli in kjerkoli – tudi ob dveh zjutraj

V trenutku se ji je oglasil agent v CORIS asistenčnem klicnem centru . "V parih minutah so imeli odprt naš primer, organizirali taksi prevoz do najbližje bolnišnice , saj z avtodomom nismo mogli v mesto, obenem pa obvestili bolnišnico, da prihajamo z otrokom s sumom na vnetje slepiča," je povedala Maja.

Asistenca, s katero v tujini res nikoli nisi sam

Medtem ko se je Maja posvečala sinu, je v ozadju CORIS poskrbel za vse. Takojšnje kritje stroškov, organizacija zdravljenja, komunikacija z bolnišnico, urejanje dokumentacije – vse, kar bi običajno pomenilo izjemen stres za starša v takšni situaciji, je potekalo gladko. "V tistih trenutkih si res hvaležen, da obstaja pomoč, kjer se nekdo zavzame zate in naredi vse, da se zadeva uredi čim hitreje in brez zapletov."

Jana so takoj sprejeli v bolnišnico. Po preiskavah in opazovanju so zdravniki potrdili vnetje slepiča. Operacija je bila nujno potrebna .

Kako potovati po operativnem posegu?

Po uspešni operaciji je sledilo okrevanje – Jan je tri dni ostal v bolnišnici, nato je moral odležati 3 dni v hotelu, preden je bil sposoben za prevoz nazaj domov. Težava je nastala, ker je moral oče nazaj v službo, hči pa nazaj v šolo. "Bilo je jasno, da ne bomo mogli vsi počakati Jana. Ostala sem z njim, mož in hči pa sta se z avtodomom vrnila nazaj v Slovenijo," se spominja Maja.

CORIS je rezerviral letalski prevoz za mamo in sina ter namestitev v hotelu po odpustu iz bolnišnice. Ves čas so vse urejali v stiku z zdravniki in letalskimi družbami, saj mora imeti pacient v takšnih primerih za letalsko družbo tudi potrdilo, da je fit to fly. "Brez njihove pomoči bi morala na vse to misliti sama. Vem, da niso samo asistenca – so ekipa ljudi, ki razume, da bolezen v tujini ni le medicinski izziv, ampak čustvena preizkušnja."

Povedala je še, da je vesela, da se ni zanašala na idejo njenih staršev, ki so ji rekli, da meče stran denar, ko plačuje dodatno zavarovanje za tujino, češ saj imamo evropsko kartico zavarovanja. Celotni stroški medicinske obravnave in letalskega prevoza nazaj v Slovenijo so narasli na več kot 5.000 EUR. Danes ve, da evropska kartica ne zadošča in v njihovem primeru ne bi krila niti letalskega prevoza nazaj v Slovenijo niti hotelske namestitve po odpustu iz bolnišnice.