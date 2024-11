Počitnice: na voljo številne prireditve in delavnice

Upoštevaje pretekli konec tedna bodo šolarji na počitnicah lahko uživali devet dni.

V prestolnici Mladi zmaji redne obiskovalce mladinskih centrov, kot tudi tiste, ki bodo to šele postali, vabijo k soustvarjanju brezskrbnih in nepozabnih počitniških dni. Ponovno mlade preko osrednje aktivnosti Daj pobudo – uresniči idejo namreč "izzivajo", da se pod mentorskim očesom koordinatorjev in študentov preizkusijo kot odločevalci, projektne vodje in po lastnih idejah oblikujejo počitniške aktivnosti.

Nabor številnih brezplačnih počitniških dejavnosti so pripravila tudi društva v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije. Tako v Mariboru otroke vabijo na ustvarjalno sproščanje in preživljanje prostega časa v Domu ustvarjalnosti mladih.

V Celju bodo osnovnošolci, dijaki in študenti lahko aktivno preživljali prosti čas v različnih športnih programih, ki jih brezplačno omogočajo občina, Športna zveza Celje in Fundacija za šport.

Za jesenske počitnice se je pri nas kot izposojenka iz nemščine udomačil izraz krompirjeve počitnice, ki izhaja iz pobiranja tega pridelka v času jesenskih počitnic.