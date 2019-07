27 odstotkov vseh gospodinjstev si ni moglo privoščiti počitnic

1,22 milijona Slovencev je lansko leto vsaj enkrat zasebno letovalo. Skupaj so se odpravili na okoli 4,57 milijona zasebnih potovanj, kar je sedem odstotkov več kot v letu pred tem. Največ potujemo poleti, najpogosteje na Hrvaško, povprečno pa turist na dan porabi okoli 50 evrov.

Statistični urad RS (Surs) je pripravil analizo podatkov glede počitniških navad Slovenk in Slovencev za leto 2018, ki razkriva, da si je med vsemi gospodinjstvi v Sloveniji enotedenske letne počitnice zunaj doma za vse člane gospodinjstva v letu 2018 lahko privoščilo 73 odstotkov gospodinjstev ali za odstotno točko več kot v letu 2017 in največ, odkar izračunavajo ta podatek - to je od leta 2005.



Med različnimi tipi gospodinjstev so si največ počitnic lahko privoščila gospodinjstva z dvema odraslima in z vsaj enim vzdrževanim otrokom (89 odstotkov), najmanj pa med enočlanskimi gospodinjstvi (56 odstotkov). Med gospodinjstvi glede na dohodek je bil največji odstotek takih, ki so si privoščila počitnice, razumljivo med gospodinjstvi z najvišjimi dohodki (95 odstotkov), najmanjši pa med tistimi z najnižjimi dohodki (le 44 odstotkov).





Zasebno potovanje prebivalcev Slovenije je v 2018 trajalo povprečno 4,5 prenočitve. FOTO: Dreamstime

Na ravni statističnih regij je bilo največ gospodinjstev, ki so si lahko privoščila počitnice, v osrednjeslovenski (81 odstotkov), najmanj pa v pomurski statistični regiji (61 odstotkov). Večina počitnikuje zaradi želje po sprostitvi in zabavi V letu 2018 je vsaj enkrat zasebno potovalo okoli 1.222.000 ali 69 odstotkov prebivalcev Slovenije, starih 15 ali več let. Vsi skupaj so se odpravili na okoli 4.575.000 zasebnih potovanj, kar je 7 odstotkov več, kot jih je bilo v letu 2017. Pri 84 odstotkih teh potovanj je bil glavni razlog zanje odhod na počitnice, med razlogi za počitnice pa so bili najpogostejši (pri 77 % potovanj) sprostitev, počitek in zabava.



Največ zasebnih potovanj v 2018 tako po domovini kot po tujini so prebivalci Slovenije opravili v mesecih juliju in avgustu, v obeh po 18 odstotkov. Največkrat na pot z avtom Za 87 odstotkov zasebnih potovanj je bilo glavno prevozno sredstvo popotnikov osebno cestno motorno vozilo. Na drugem mestu je bilo letalo (s 6 odstotki), na tretjem avtobus (s 5 odstotki).





V juniju 2019 je Slovenijo obiskalo skoraj 700.000 turistov. Prenočitev v turističnih nastanitvenih obratih je bilo okoli 1,7 milijona. Tuji turisti so ustvarili 75 % vseh turističnih prenočitev. V primerjavi z junijem 2018 se je število prihodov povečalo za 13 %, število prenočitev pa za 10 %, v poročilu navaja Surs.