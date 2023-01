Prava avantura se začne v osrčju Kranjske Gore, kjer se nahaja alpska vasica, polna z lučkami okrašenih majhnih hišk, ter kjer vse diši po cimetu in kuhanem vinu. Kranjska Gora pa ni le pravljična, ampak tudi polna avantur. Julijske Alpe ponujajo ogromno doživetij, od aktivnega preživljanja počitnic, do mirnega raziskovanja narava in kulturne dediščine.