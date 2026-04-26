Počitnice v znamenju Falkensteinerja: To poletje ustvarite doživetja po svoji meri.

Ne glede na to, ali sanjate o jutrih, prežetih z vonjem morja, aktivnih dneh v gorah ali sprostitvi ob pogledu na mirno jezero, je ena stvar gotova: če se odločite za poletje v hotelih Falkensteiner, boste imeli tudi priložnost, da si ustvarite počitnice, ki so kot nalašč za vas. Falkensteiner Hotels & Residences z več kot 30 hoteli, apartmaji in kampi na nekaterih najbolj privlačnih evropskih destinacijah gostom nudijo prilagojeno storitev, občutek za podrobnosti, ki so tako pomembne in občutek topline, kot da bi bili doma.

Doživetja Falkensteiner: morje, gore in jezera

Za tiste, ki si poletja ne morejo predstavljati brez vonjav in okusov Dalmacije, je na voljo Falkensteiner Resort Punta Skala, ki navdušuje z raznolikostjo ponudbe. Poleg elegantnega hotela s petimi zvezdicami Hotel & Spa Iadera z impresivnim centrom Acquapura SPA v velikosti 6.000 m in družinskega hotela Family Hotel Diadora s prostornim Falky Landom, ki ponuja več kot 750 m notranjih in zunanjih igralnic, so gostom na voljo tudi luksuzne vile in apartmaji. V samem Zadru, tik ob morju, pa lahko izberete hotelsko namestitev v odličnem družinskem hotelu Club Funimation Borik. Hotel Adults Only Falkensteiner Adriana, ki se nahaja sredi bujnega vrta z magnolijami in vrtnicami, ob eni najlepših plaž v Zadru, je mirna oaza, ustvarjena kot nalašč za romantičen poletni oddih za pare.

Če pa si želite bolj aktivnega in svežega poletja, vam alpske destinacije v Avstriji in Italiji ponujajo popolnoma drugačen ritem počitnic. V osrčju Južne Tirolske se nahaja Falkensteiner Hotel Kronplatz, član prestižne skupine hotelov The Leading Hotels of the World, ki stoji ob vznožju gore Plan de Corones in je idealen za tiste, ki si želijo aktivnega bivanja v naravi. V avstrijski Koroški, obdan z zelenimi pokrajinami regije Nassfeld, vam Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia ponuja alpsko vzdušje, v katerem se gorski dnevi naravno prepletajo s trenutki sprostitve. Podobno alpsko vzdušje ponuja tudi Falkensteiner Hotel Schladming v osrčju regije Schladming-Dachstein.

Ko gre za poletna potovanja, Italija ostaja brezčasen navdih. Na jadranski obali se nahaja Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo, eleganten dizajnerski hotel, znan po svojem wellness centru Acquapura BLUE.HORIZON in pogledih na morje, medtem ko Falkensteiner Resort Capo Boi na Sardiniji, ki se nahaja v zaščitenem morskem območju Capo Carbonara, ponuja edinstveno doživetje mediteranskega sladkega življenja. Hoteli Falkensteiner se nahajajo v nekaterih najlepših evropskih po jezerih znanih regijah, kot sta Koroška in turkizno jezero Wörthersee, eno najtoplejših jezer za kopanje v Avstriji, ter ob Gardskem jezeru, največjem italijanskem jezeru, ki navdušuje s kombinacijo sredozemskega podnebja in alpske pokrajine, z jadrnicami na vodi, slikovitimi obalnimi kraji ter številnimi kolesarskimi in pohodniškimi potmi skozi oljčne nasade in vinograde.

Prijeten občutek drugega doma

Če se odločite za družinske počitnice, vas v Falkylandu čakata obilica vznemirjenja in odlična animacija za otroke. Ljubitelji wellnessa bodo na svoj račun prišli v wellness oazah Aquapura Spa, ki ponujajo številne prilagojene wellness tretmaje, številne savne in zen cone. Hedonisti lahko računajo na vrhunska gastronomska doživetja, pustolovci pa bodo uživali v športnih aktivnostih, od kolesarjenja in pohodništva do golfa, tenisa in vodnih športov.