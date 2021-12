Kljub zaostrovanju ukrepov bo veliko Slovencev zadnje dni leta preživelo v toplih krajih

Že oktobra so se začela polniti mesta za najbolj priljubljene destinacije, pravijo v turistični agenciji. Pri Palmi pojasnjujejo, da je zanimanja za potovanje v času božično-novoletnih praznikov veliko, "predvsem si veliko naših gostov želi na toplo".

S posebnimi letali bodo tako med letošnjimi prazniki odleteli na Madeiro, Malto, Sicilijo, v Egipt, in Dubaj, pa tudi dve puščavski destinaciji, Oman in Jordanijo. "Razprodani smo v Dubaju, Egiptu, Omanu in Jordaniji, zadnja mesta pa polnimo na Madeiri, Malti, Siciliji in v Albaniji," pojasnjujejo pri Palmi.

Ponudba sicer zelo priljubljenih evropskih mest je zaradi omejitev, ki jih imajo določene države, letos okrnjena. Letijo v Istanbul, Pariz, Budimpešto, Sarajevo in Albanijo.

Res je treba razmisliti, ali se bomo odpravili na pot. Če se bomo, potem bolje organizirano kot sami, svetujejo na zunanjem ministrstvu. In če se vseeno odpravimo individualno, Andrej Šter z zunanjega ministrstva svetuje: "Vsi, ki se odpravljajo na pot individualno, naj preverijo, kam potujejo, ali bodo lahko pripotovali, ali se bodo lahko vrnili brez zapletov s tisto dokumentacijo, ki jo imajo."