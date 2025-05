Prvomajske počitnice in lepo vreme: hoteli na Obali so polni

Začele so se prvomajske počitnice, ki jih bo marsikdo zaradi lepega vremena preživel na morju. Na promenade, plaže in trge se zgrinjajo turisti, še več jih pričakujejo v prihodnjih dneh, ko bodo hoteli povsem polni. A še pred oddihom – kaos v prometu. Na primorski avtocesti so nastajali zastoji, še več gneče lahko pričakujemo od četrtka naprej. Veliko pa je k takšnemu navalu na Obalo, ki se ga turistični delavci zelo veselijo, pripomoglo tudi lepo vreme.