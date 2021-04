Počitniški teden bo vremensko nestabilen

Letošnji april nam bo verjetno še dolgo ostal v spominu kot najbolj nenavaden pomladni mesec v zadnjih 20 letih. Po daljšem obdobju neobičajno hladnega vremena so se temperature v tem tednu sicer vrnile v pričakovane okvire za ta čas, a otoplitev bo le kratkotrajna. Že v noči na ponedeljek nas bo spet preplavil občutno hladnejši zrak, ki se bo v bližini naših krajev zadrževal še ves prihodnji teden. Ozračje bo nestabilno s pogostimi padavinami, meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Nekoliko toplejša, a še vedno vremensko nestabilna, bo najverjetneje tudi druga polovica počitniškega tedna.

Trenutno vreme potrjuje, da je april spremenljiv, nestabilen in muhast mesec. Poleg za ta del leta povsem običajnih ploh in neviht so v tem mesecu še pogosti spusti mrzlega zraka iznad polarnih predelov, ki nas lahko iz skoraj poletnih razmer v le nekaj urah popeljejo nazaj v zimo. Ravno to se je zgodilo tudi na začetku letošnjega aprila in marsikje so se temperature šele v tem tednu spet dvignile nad dolgoletno povprečje.

Po oslabljeni hladni fronti s krajevnimi plohami in nevihtami, ki nas je prešla v četrtek zvečer, se je nad naše kraje razširilo območje visokega zračnega tlaka, zato bo zadnji aprilski konec tedna vremensko kar prijeten, s soncem in letnemu času primernimi temperaturami, že na začetku prihodnjega pa spet pričakujemo dež in občutno ohladitev. Letošnji april bo s tem postal šele drugi v zadnjih 15 letih, ki bo hladnejši od 30-letnega povprečja. Povsem drugačne razmere smo v tem času imeli pred tremi leti, ko so bile temperature že povsem poletne. V Beli krajini se je 23. aprila ogrelo celo nad 30 stopinj Celzija.

Podrobnejša napoved za Slovenijo Sobota bo sončna. Oblakov bo zelo malo, še največ se jih bo čez dan razvilo nad hribovitimi predeli zahodne in severne Slovenije. Popoldne bo najtopleje na Goriškem in v Vipavski dolini, kjer se bo ogrelo do 21 stopinj Celzija. Drugod bo od 17 do 19 stopinj Celzija. Še nekoliko toplejši zrak se bo nad nami zadrževal v nedeljo, ko se bo marsikje po nižinah ogrelo nad 20 stopinj Celzija. Dopoldne bo sončno, popoldne pa bo oblačnost od severa naraščala. Nad hribi ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Ponedeljek bo v znamenju oblakov in hladnega vzhodnega vetra. Sprva bo večinoma suho, popoldne pa se bodo na severu začele pojavljati padavine, ki se bodo v noči na torek razširile nad večji del države. Torek bo oblačen z rahlim dežjem in občutno nižjimi temperaturami. Meja sneženja bo zjutraj na nadmorski višini okoli 1000 metrov, nato se bo nekoliko dvignila. Količina padavin sicer ne bo velika, bodo pa temperature neobičajno nizke za zadnji teden aprila. V večjem delu Slovenije se ne bo ogrelo nad 10 stopinj Celzija. V nadaljevanju tedna nas bo preplavila toplejša zračna masa, a hladen zrak se bo še vedno zadrževal v naši bližini, zato se vreme še ne bo ustalilo. Pojavljale se bodo občasne padavine, ki bodo pogostejše ob popoldnevih, ko bodo možne tudi posamezne nevihte.

Kakšno vreme bo sledilo hladnemu aprilu? Letošnji april je vremensko zelo nenavaden mesec, saj nam je postregel z daljšim obdobjem za ta del leta neobičajno hladnega vremena. V zadnjih dneh se je sicer občutno ogrelo, a še vedno smo daleč od temperatur, ki smo jih beležili ob koncu marca in na prvi dan aprila, ki bo, kot vse kaže, tudi najtoplejši dan letošnjega osrednjega pomladnega meseca. Če se ozremo še malo v preteklost, vidimo, da smo v zadnjih desetih letih za ta del leta nezaželene pojave, mraz in sneg, sicer imeli prav v vseh aprilih. Najobsežnejše pozebe, ki so sledile daljšemu obdobju nadpovprečno toplega vremena, smo poleg letošnjega leta imeli še v letih 2012, 2016, 2017 in 2020. Sneg in negativne temperature v aprilu torej sploh niso redek pojav, a le redko do sneženja pride ob koncu aprila, kot se je to zgodilo leta 2016. Takrat je na praznični 27. april tudi po nižinah lokalno zapadlo več kot 20 centimetrov snega, kar je ob že olistanem drevju povzročilo snegolom.

Nenaden vremenski preobrat, vendar v drugo smer, smo v zadnjem tednu aprila imeli tudi leta 2012, ko smo v Slapu pri Vipavi in na Bizeljskem izmerili rekordno visoko aprilsko temperaturo, in sicer 30,6 stopinje Celzija. Lanski april pa nam je prinesel rekordno število sončnih ur. Na Obali je sonce v celem mesecu sijalo kar 300 ur. Toliko sonca pogosto ne beležimo niti v poletnih mesecih, čeprav so takrat dnevi še za kakšni dve uri daljši. Verjetno se vam ob vsem tem postavlja vprašanje, kakšno vreme bo sledilo letošnjemu neobičajno hladnemu aprilu. Enostavnega odgovora na to vprašanje ni, lahko pa povemo, da je podobnemu aprilu v preteklosti pogosto sledil sončen in zelo topel maj.