Počitniško delo: poceni delovna sila v času dopustov

Pri različnih podjetjih smo preverili, ali ponujajo počitniško delo in pod kakšnimi pogoji. Večina svoja vrata dijakom in študentom v času poletnih počitnic odpira, so pa tudi takšna, ki nimajo potrebe po tem. Marsikje imajo prednost otroci zaposlenih, plačila so minimalna, nekje pa je zaradi velikega interesa celo potreben žreb.

Poleti, ko ni pouka, ima mladina več časa za zabavo, pa tudi za počitniško delo. Pri nekaj večjih slovenskih podjetjih smo preverili, ali ponujajo mladim počitniško delo in kakšno je zanimanje zanj. Če je bilo počitniško delo nekoč priložnost za hiter zaslužek, pa je danes predvsem način, kako se podjetja promovirajo med mladimi, pa tudi način, kako krpati dopustniške kadrovske luknje s poceni delovno silo. Pisali smo dvanajstim podjetjem, dobili odgovore zgolj od osmih. Če jih na kratko povzamemo, večina podjetij sicer omogoča počitniško delo, prednost pa imajo otroci zaposlenih. Največkrat jim ponujajo lažja fizična dela, pa tudi enostavne administrativne naloge. Počitniško delo traja ponavadi dva tedna do enega meseca, urna postavka pa – vsaj pri večini – ostaja skrivnost ali pa zakonski minimum.

Počitniško delo ima sicer številne prednosti, a je še vedno pogosto način, kako podjetja pridejo do poceni delovne sile v času dopustov. FOTO: Shutterstock

Delo v mamini firmi prvi stik s trgom dela V Ljubljanskih mlekarnah vsako leto pred počitnicami ponudijo možnost počitniškega dela, in sicer med junijem in septembrom. "Prednost imajo študenti in dijaki, ki so otroci naših sodelavcev. To poletje jih dela 16. Delo je zelo raznoliko: od lažjih fizičnih del v proizvodnji, skladiščih ali trgovini, do enostavnejših administrativnih nalog, temu so prilagojene tudi urne postavke," navajajo v podjetju.

Ponujajo pa v Ljubljanskih mlekarnah tudi opravljanje prakse, ki jo nekateri nadaljujejo tudi v obliki študentskega dela. Na počitniškem oziroma študentskem delu pa se jim občasno pridružijo tudi njihovi štipendisti.

Ker imajo certifikat Družini prijazno podjetje, ponujajo tudi počitniško delo. "Tovrstno počitniško delo je za dijake oziroma študente, poleg možnosti zaslužka, koristno iz najmanj dveh razlogov. V prvi vrsti je to njihov prvi stik s trgom dela, ki jim da vsaj osnovni občutek, kaj lahko po končanem izobraževanju pričakujejo. Delo s sodelavci Ljubljanskih mlekarn pa je priložnost, da iz prve roke izvedo kaj o široki paleti delovnih mest v razmeroma velikem slovenskem podjetju. Po drugi strani s počitniškim delom otroci spoznajo okolje, v katerem njihovi starši preživijo delovni dan. Tako bolje razumejo naloge in odgovornosti, o katerih sicer morda le slišijo." Delo v pivovarni privlačno zaradi piva? Kar nekaj mladih je svoje prve delavske korake naredilo v pivovarni. V Pivovarni Laško Union so nam potrdili, da že vrsto let omogočajo tudi počitniško delo, pretežno pri pomožnih delih v proizvodnji. Kot pravijo, se urna postavka prilagodi zahtevnosti dela in se giblje med 5,5 in 5,8 evra bruto na uro. Nadomeščanje delavcev na dopustu

Omogočajo tudi opravljanje praktičnega pouka dijakom in študentom. Praksa je plačana. Koliko, niso razkrili.

Eti v Izlakah ponuja dijakom in študentom počitniško delo na študentsko napotnico vsako poletje. Počitniško delo lahko traja od treh tednov do dveh mesecev. "Trenutno je na delu 60 dijakov in študentov, ki smo jih izbrali glede na izkušnje, ki jih že imajo, saj večinoma k nam prihajajo na delo vsako leto," pojasnjujejo v podjetju in dodajajo, da je glavni razlog za razpisano počitniško delo nadomeščanje zaposlenih v času dopustov ter omogočanje dijakom in študentom, da pridobijo izkušnje in svoj dohodek. "Skozi počitniško delo se tudi spoznamo z mladimi iz regije. Nekateri med njimi se po dokončanju izobraževanja zaposlijo pri nas, nekateri že prej sklenejo z nami štipendijsko pogodbo," še dodajajo. In zaslužek? 5,15 evra bruto na uro. V Petrolu in Leku dijakom in študentom zaprta vrata Čeprav skoraj vsak od nas pozna nekoga, ki pozna nekoga, ki je počitniško delo opravljal na kateri od Petrolovih črpalk ali pa v zaželenem farmacevtskem podjetju Lek, pa so v Petrolu in Leku na naša vprašanja o počitniškem delu odgovorili, da ga ne ponujajo, saj trenutno po tovrstni obliki dela ni potreb in povpraševanja. V Krki zaradi velikega zanimanja kandidate izberejo z žrebom Za razliko od Leka, pa v Krki vsako leto omogočajo plačano počitniško delo, in sicer tritedensko, ki pa je namenjeno njihovim štipendistom in otrokom njihovih sodelavcev. Zanimanja je veliko, zato kandidate izberejo z žrebom. Sprejmejo jih okoli 240. Med letom dijakom in študentom omogočajo tudi opravljanje obveznih praks, še dodajajo v službi za odnose z javnostmi Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto. V Steklarni Hrastnik imajo prednost 'lokalci'

Tudi v Steklarni Hrastnik omogočajo opravljanje obveznega praktičnega usposabljanja pri delu, za kar se odloči letno okoli 35 dijakov in študentov. Ti prihajajo večinoma s fakultet in srednjih šol tehnične smeri. Praksa traja od 76 do 400 ur, za poln mesec je plačilo 172 evrov.

Počitniško delo že vrsto let omogočajo tudi v Steklarni Hrastnik. To poteka med poletnimi meseci. "Želimo si dijakov, študentov, ki ostanejo z nami čim daljše obdobje, saj je delo specifično in se morajo priučiti. Seveda imajo tudi dijaki in študentje, ki so z nami daljše obdobje med počitnicami, lahko v vmesnem obdobju tudi dopust," pojasnjujejo v zasavski steklarni in dodajajo, da imajo prednost dijaki in študenti iz Zasavja, ki so za svoje delo plačani 5,50 evrov na uro bruto. Ker gre za delo v štirih izmenah, omogočajo počitniško delo polnoletnim dijakom in študentom, ki jim pomagajo premostiti pomanjkanje kadra zaradi letnih dopustov in so hkrati v pomoč prisotnim delavcem. "Tovrstno počitniško delo je odlična izkušnja za dijake in študente, ki tako zaslužijo svoj lastni denar, dobijo občutek za denar in predvsem delovne navade ter vpogled v odnose v delovnem okolju. Hkrati je ta nova izkušnja za dijake tehničnih šol lahko kasneje tudi referenca oziroma jim prinese dodatno znanje za njihovo nadaljnje delo," odgovarjajo v steklarni. Pošta Slovenije: Počitniško delo le za štipendiste V Pošti Slovenije dijaki in študentje praktično usposabljanje oziroma izobraževanje praviloma opravljajo v poštnem prometu. Počitniško delo sicer omogočajo samo svojim štipendistom. Ti so, v okviru štipendijske pogodbe, v posameznem študijskem letu dolžni opraviti en mesec počitniškega dela. "V letošnjem letu bo počitniško delo opravljalo 28 štipendistov. Prakso praviloma opravljajo v času počitnic," navajajo na pošti in dodajajo, da za en mesec dela (174 ur) prejmejo 172 evrov. Ob tem prejmejo tudi nadomestilo za prehrano, in sicer za vsak dan prisotnosti 6,12 evra. Prvi stik s trgom dela v naši redakciji pustil prijeten vtis Kratka anketa med sodelavci v naši redakciji je pokazala, da smo se praktično vsi s trgom dela srečali že v času srednje šole. Večina se je do krajšega počitniškega dela dokopala prek poznanstev in vez, prve izkušnje pa so nam ostale v lepem spominu. No, večini. Tako smo del svojih počitnic preživeli v tovarni Revoz, pa Pivovarni Laško, v enem od ljubljanskih vrtcev, pa pomoč pri administraciji v Gorenju in Rudniku Velenje in kot pomoč v strežbi v gostišču. Vsaka izkušnja je dobra. Čeprav študentsko delo praviloma ni dobro plačano, pa je vendarle zelo priporočljivo. Če ne drugače, zato, ker si odpiraš nove možnosti in pridobivaš družbene vezi.

Številni prvo počitniško delo najdejo v gostinstvu. FOTO: Thinkstock