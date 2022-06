150.000 evrov za romsko skupnost preusmerjenih v izgradnjo mostu

Viseči most v tibetanskem stilu bo zgrajen, je prepričan celjski župan Bojan Šrot: "Imamo vsa potrebna soglasja in v tem trenutku zaključujemo finančno konstrukcijo." Po prvih ocenah naj bi turistična atrakcija pod črto stala okoli dobre štiri milijone in pol evrov. Milijon in pol je že obljubila država, pri čemer je gospodarsko ministrstvo, še pod vodstvom Zdravka Počivalška, 150.000 evrov vzelo kar iz proračunskega fonda za investicije na območjih, kjer živijo Romi.