Počivalška zaradi vmešavanja pri prenosu Mercatorja prijavili Evropski komisiji

Počivalšek je v javnosti večkrat poudaril, da za slovenske dobavitelje v Mercatorju zahtevajo poseben status, kar pa naj bi bilo v nasprotju z evropsko zakonodajo, ki veleva, da se posamezni dobavitelji ne smejo favorizirati. Ker slovenska država v Mercatorju nima nobenega uradnega vpliva, saj so Mercator pred leti prodali Hrvatom, so v Fortenovi prepričani, da gospodarski minister zlorablja svoj vpliv in prek državne SID banke zavira prenos Mercatorja s propadlega Agrokorja na Fortenovo.

Zato so se obrnili na Evropsko komisijo, saj menijo, da gospodarsko ministrstvo krši kar nekaj členov pogodbe o EU in pogodbe o delovanju EU.