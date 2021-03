Počivalšek bo sklical izvršni odbor SMC

Koalicijsko SMC so v zadnjem tednu oslabili odhodi vidnejših članov – svojo poslansko skupino so ustanovili sedaj nekdanja vodja poslanske skupine Janja Sluga, predsednik Državnega zbora RS Igor Zorčič ter poslanec Branislav Rajić. Svojo politično pot bodo tako, skupaj z Desusovim poslancem Jurijem Lepom, nadaljevali v opoziciji.

Počivalšek je po odločitvi poslancev ocenil, da je na dolgi rok pomembneje to, da v zapletenih mesecih, ki so pred njimi, celotna ekipa vesla v isto smer. V petek je dodal, da so se razmerja v poslanski skupini in v parlamentu razčistila, zato bo lažje nadaljevati z delom.