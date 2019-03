Počivalšek da roko v ogenj, da je bil nakup ograje gospodaren

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki se je v minulih dneh službeno mudil v Berlinu, se je danes odzval na medijska poročanja o domnevnih nepravilnostih pri nakupu ograje na meji. Kot je dejal v izjavi za medije, so bile po njemu znanih podatkih vse nabave narejene po zakonu, gospodarno in v skladu s pristojnostmi zavoda za blagovne rezerve.

Ob tem je po ministrovih besedah treba upoštevati tudi časovni pritisk in varnostni vidik, saj je Slovenijo leta 2015 v treh mesecih prečkalo več sto tisoč migrantov. "Vlada je takrat sprejela sklep, da se bo meja zavarovala. To smo tudi naredili. Verjamem, da je to bilo narejeno na zakonit in gospodaren način ter v okviru pristojnosti," je zatrdil in dodal: "Za tem stojim in za to dam roko v ogenj."

Napovedal je, da bo čez vikend pregledal vso dokumentacijo na to temo in jo komentiral, če bo ocenil, da so se pri nakupu ograje pojavile nepravilnosti.

Nakup ograje je te dni znova v soju medijskih luči, saj je Transparency International Slovenia tožilstvu naznanil sum storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja direktorja zavoda za blagovne rezerve Antona Zakrajška. Razlog so po njihovem mnenju določbe o predplačilu v pogodbi za nakup rezilne ograje, čeprav po Zakrajškovih zagotovilih do predplačil ni prišlo.