Počivalšek je imel težave s prečkanjem meje, Hojs mu je dal nekaj praktičnih nasvetov

Pojavili so se novi očitki na račun vmešavanja notranjega ministra Aleša Hojsa v delo policije. Po tem, ko so policisti na mejnem prehodu s Hrvaško minuli konec tedna opozorili gospodarskega ministra Zdravka Počivalška, da ga ob vrnitvi čaka karantena, naj bi minister Hojs o tem dogodku poizvedoval. Hojs to zanika, priznava pa, da so ga o dogodku še isti dan obvestili z vrha Policije.

icon-expand Notranji minister Aleš Hojs in minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek. FOTO: Bobo

V noči s petka na soboto se je po interpelaciji ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa gospodarski minister odpravil proti Hrvaški. Njegova partnerka namreč, kot pojasnjuje Počivalšek, živi čez mejo. A ministru se je na poti nepričakovano zataknilo. Policist ga je opozoril, da ga ob vrnitvi v Slovenijo čaka obvezna karantena. Na vprašanje, ali je po tem, ko so ga na mejnem prehodu Orešje ustavili, res poklical notranjega ministra, Počivalšek odgovarja: "Insinuacije zadržite zase." Hojs pa, da ga Počivalšek ni poklical, temveč da ga je poklical on, in sicer po tem, ko ga je o dogodku obvestil namestnik direktorja Policije Jože Senica.

Kot so dodatno pojasnili na Generalni policijski upravi (GPU), je Sektor mejne policije Uprave uniformirane policije GPU po prejetih novinarskih vprašanjih konkretni postopek na mejnem prehodu preveril, saj je šlo za varovano osebo, pri tem pa ugotovil, da je bilo vse v skladu s trenutno veljavnimi odloki. Potrdili so, da so z dogodkom seznanili namestnika Andreja Juriča Senico, ta pa je v skladu z 12. členom Zakona o organiziranosti in delu v policiji obvestil ministra.

Generalni direktor policije ali oseba, ki jo za to pooblasti, takoj obvesti ministra o dogodkih, ki so pomembni za varnost države ali varovanih oseb in objektov, o dogodkih, v katerih je več oseb izgubilo življenje ali je nastala večja materialna škoda, o dogodkih, v katerih je zaradi opravljanja nalog policije ena ali več oseb izgubila življenje, in o drugih dogodkih z delovnega področja policije, ki imajo oziroma bi lahko imeli večji odziv v javnosti. 12. členZODPol (obveščanje ministra)

"Obveščen sem bil, ker je šlo v tem primeru za neke vrste incident. Ni šlo za nobeno vmešavanje v delo Policije," pojasnjuje Hojs. Se pa ta praksa razlikuje od tiste, ko so policisti vinjenega za volanom ujeli Hojsovega državnega sekretarja Franca Breznika – za dogodek naj minister ne bi vedel dva tedna.