Počivalšek: Kustečeva in Dikaučič imata moje popolno zaupanje

"Opozicija nadaljuje s tem, da nam dela delo. Poslanci in oba ministra se bodo morali nekaj dni ubadati s tem, ostali bomo medtem nadaljevali delo. Do konca mandata je še nekaj časa in do tedaj želimo uresničiti vse, kar smo zapisali v koalicijsko pogodbo," je dejal Zdravko Počivalšek v Tolminu.

Na vprašanje glede predkazenskih postopkov zoper Marjana Dikaučiča je spomnil, da je "minister Dikaučič povedal, kar je imel za povedati. To je razčistil," je dejal Počivalšek, ki je ocenil, da gre v tem primeru za ponavljanje lažnih trditev.