Odziv na Janševo pismo: 'Liberalci smo zahteven koalicijski partner'

Predsednik SMC Zdravko Počivalšek je v odzivu na pismo premierja Janeza Janše poudaril liberalno in demokratično držo SMC. "Liberalci smo pač zahteven koalicijski partner, ker gojimo in spoštujemo pluralnost v svojih vrstah. In tako bo tudi v prihodnje," je poudaril. V NSi pa so v odzivu zapisali, da "beseda velja" in da dogovore tudi uresničijo.

Prvak SDS in premier Janez Janša je namreč prejšnji konec tedna v pismu članom stranke med drugim napovedal, da SDS ne bo več dopuščala rušenja usklajenih koalicijskih odločitev. Mehanizem usklajevanja ne dopušča soliranja, je navedel ter dodal, da je koalicija lahko le ena – tako v vladi kot v DZ. "Ko je odločitev sprejeta, njeno rušenje ali krhanje s pomočjo opozicijskih glasov v DZ ni sprejemljivo. SDS tega ne bo več dopuščala." "Od koalicijskih partnerjev pričakujem, da sprejmejo in razumejo našo liberalno držo," pa je v današnjem odzivu na navedene Janševe besede poudaril Počivalšek. Dodal pa je, da je po demokratičnemu sprejemu odločitve to treba izvesti."Strinjam se, da je po demokratično doseženi odločitvi čas za njeno učinkovito izvedbo in ne za nadaljevanje diskusije,"je poudaril. Zdravko Počivalšek Spomnil je, da se je koalicija v nekaterih točkah razhajala, in ocenil, da je se temu v prihodnje mogoče izogniti z več predhodnega komuniciranja. "Z več internega komuniciranja vseh partnerjev se bomo izognili nervozi na eni in na drugi strani," je poudaril. V NSi pa so poudarili, da se dogovorov držijo. "V Novi Sloveniji beseda velja. Kar se dogovorimo, tudi uresničimo, pa čeprav je pot usklajevanja in iskanja soglasja izjemno zahtevna in mučna," so zapisali v stranki. Tudi poslanka NSi Iva Dimic je dejala, da je za dobro delo koalicije pomembna dobro zapisana koalicijska pogodba. "Mislim, da ni nobenih težav, ker smo vsi zavezani temu, da bomo te zadeve izpeljali," je dejala ob robu seje DZ. Ocenila je še, da v njihovi stranki nimajo večjih težav niti niso imeli "večjega soliranja".