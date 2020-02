Počivalšek naj bi se prihodnji teden sestal z glavno tržno inšpektorico Grlićevo

Na gospodarskem ministrstvu so zapisali, da je minister Počivalšek z ovadbo, o kateri je prva poročala TV Slovenija seznanjen zgolj iz medijev, zato njene vsebine ne more komentirati.

Je pa minister ta teden imenoval komisijo za ugotavljanje okoliščin v zvezi z domnevnim nadlegovanjem in trpinčenjem, ki naj bi ga glavna tržna inšpektorica izvajala nad zaposlenimi na inšpektoratu, predvidoma prihodnji teden pa se bo z njo tudi sestal.

V komisijo so imenovani trije predstavniki gospodarskega ministrstva in predstavnica vladne službe za zakonodajo, ki bodo po pojasnilih ministrstva v skladu z določili uredbe o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih v organih državne uprave ugotovili okoliščine glede domnevnega spornega ravnanja glavne tržne inšpektorice. Na inšpektoratu obenem poteka tudi revizija revizijske službe gospodarskega ministrstva.

'Tržni inšpektorat deluje neodvisno'

Na vprašanje, kako minister ocenjuje delo Grlićeve in tržnega inšpektorata, so na ministrstvu odgovorili, da tržni inšpektorat deluje samostojno in neodvisno ter v skladu s predpisi, ki določajo njegove pristojnosti.

Dodali so, da ministrstvo z inšpektoratom redno in uspešno sodeluje pri pripravi zakonodajnih predlogov, medresorskem usklajevanju zakonodajnih aktov drugih resornih ministrstev ter pripravi stališč pri obravnavi predpisov na ravni EU v delu, ki se nanaša na tržni nadzor. Poleg tega sodelovanje poteka tudi pri tolmačenju predpisov, ki so v pristojnosti gospodarskega ministrstva.

Sodelovanje ministrstva in inšpektorata na strokovnih področjih je uspešno in korektno, so zagotovili na ministrstvu in pristavili, da je zato Počivalšek kot takšno ocenjeval tudi delo Grlićeve.

Očitki letijo na vmešavanje v postopke inšpektorjev

O morebitnih nadaljnjih ukrepih se bo ministrstvo medtem odločalo na podlagi ugotovitev omenjenih komisije in revizije, so napovedali na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Anonimni ovaditelj je proti Grlićevi vložil ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje. Po informacijah TV Slovenija za njo stojijo tržni inšpektorji. Ti so zaradi neukrepanja ovadili tudi Počivalška.

Očitki letijo na vmešavanje v postopke inšpektorjev, ustavljanje postopkov ali preprečevanje njihovega izvajanja, vse s ciljem, da da so nekateri imeli od tega koristi.

Grlićeva ovadbo, za katero je izvedela iz medijev, šteje kot"enega izmed mnogih napadov name, ki se vlečejo že vse od mojega imenovanja v letu 2006". "Vse očitke ostro zavračam kot neutemeljene in šikanozne," je med drugim zapisala v četrtkovem odzivu.