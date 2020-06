Počivalšek napoveduje slovo od sedanjega imena stranke

Na njem želijo programsko razdelati tri stebre: socialnost, liberalnost in trajnostno usmerjenost, kadrovsko bodo popolnili organe stranke, ukvarjali pa se bodo tudi z repozicioniranjem stranke. Odločitev o preimenovanju sicer Počivalšek prepušča kongresu, poudaril pa je, da trdno vztrajajo na "liberalni usmeritvi, ki je in bo temelj dela SMC tudi v bodoče".

Zdravko Počivalšek je v izjavi ministrske ekipe SMC ob 100 dneh delovanja vlade pojasnil, da se je danes sestalo razširjeno vodstvo stranke, da bi ocenili delo v koaliciji in na posameznih resorjih, ki jih v vladi pokrivajo, ter določili naloge za prihodnje obdobje. Prav tako so se danes dogovorili, da bodo imeli programski kongres, ki je bil sicer predviden za letošnji marec, v prvi polovici septembra.

Na vprašanje o morebitnih spremembam v ministrski ekipi, saj naj premier Janez Janša ne bi bil najbolj zadovoljen z vsemi ministri iz njihovih vrst, z odhodi poslancev iz SMC pa so se spremenila tudi razmerja med koalicijskimi partnericami, je Počivalšek odgovoril, da so šli v to vlado, da realizirajo programske vsebine iz koalicijske pogodbe. "Na tem področju ne pričakujem nobenih sprememb, mi nismo šli v vlado, da bi kupčkali o posameznih mestih. To, če je kdo zadovoljen ali nezadovoljen s kakim od naših ministrov, bova pa najprej v odprtem pogovoru predelala skupaj s predsednikom vlade," je dejal. Poudaril je, da vlada kot celota zaenkrat dela na realizaciji dogovorov.

"Naša skupna ocena je, da smo preživeli zelo turbulentno obdobje, turbulentno plovbo, pred nami je široko morje in vreme na tem oceanu pred nami se lahko v vsakem trenutku zelo spremeni," je ocenil sedanje stanje. Delovanje v koaliciji je označil kot naporno in pojasnil, da so bili od začetka označeni za "tiste krivce, ki so omogočili to vlado". Tudi zdaj so po njegovih besedah moteč element tistim, ki so jim bili leta 2014, saj očitno "nekaterim ne ustreza, da se ustaljene metode upravljanja vseh niti družbenega življenja v Sloveniji po malem pa le spreminjajo".

Ob tem pa je poudaril, da je na terenu velika večina zadovoljna s tem, kar so v preteklem obdobju počeli, in da večina verjame, da potrebujemo "stabilno in predvidljivo politično in gospodarsko, poslovno okolje". Pojasnil je, da ima stranka 52 aktivnih lokalnih odborov, da je bilo nekaj odhodov iz stranke, vendar pa imajo veliko interesa za delo v stranki in za pridružitev stranki.

Glede dela na gospodarskem področju je dejal, da so poskrbeli za najbolj obsežno državno intervencijo v zgodovini samostojne Slovenije, ki je bila namenjena predvsem ohranitvi čim več delovnih mest in podjetij ter zagotavljanju pogojev za ponoven zagon gospodarstva. Tudi v prihodnje bodo vse svoje sile posvetili temu, da se država v čim krajšem času spravi v ponoven zagon.

Pri tem je omenil tudi, da želijo pozitivne izkušnje z delom od doma v času epidemije vpeljati v splošen način dela v prihodnje. Prav tako pa želijo začeti razpravo o šesturnem delovniku, kar je povezano tudi s prihodnjo krizo in morebitnimi težavami s številom delovnih mest.

Poleg ukrepov na področju gospodarstva je med ključnimi področji omenil tudi skrb za mlade in starejše, za nova stanovanja in za infrastrukturo.