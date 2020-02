Počivalšek o boju za poslanske stolčke: Mi ne rabimo nobeni javnosti ničesar razlagati

"Lahko povem, da se bližamo trenutku, ko bomo zelo hitro ugotovili, ali je taka programska vlada mogoča," na to odgovarja Zdravko Počivalšek , predsednik SMC in minister za gospodarstvo v odstopu.

"Naredili smo enako, kot je postopek potekal leta 2014 pred vstopom v takratno koalicijo in kot smo naredili leta 2018. Do srede smo se pogovarjali o taki programski vladi, od srede naprej pa imam mandat za pogajanja," razlaga predsednik SMC.

Kakšne pa so dejanske razmere v stranki oziroma v poslanski skupini SMC? Koliko poslancev njihove deseterice bi podprlo Janševo vlado? Jih imajo 9? Počivalšek zagotavlja, da je njihova poslanska skupina enotna. "Enotna je v dveh zadevah. In sicer: glede tega, da nismo mi odgovorni za padec te vlade in drugič, da predčasne volitve niso prvi korak, ki ga moramo narediti. Poslanska skupina SMC bo zagotovila dovolj glasov za izvolitev morebitne programske vlade."

Pa imajo koalicijsko pogodbo ali vsaj njen osnutek že na mizi? Počivalšek pravi, da so v tem trenutku v fazi programskih pogajanj, treba je uskladiti še nekaj malenkosti. "Naša stranka SMC poudarja pet poglavij: skrb za starostnike - torej gradnja domov za ostarele, stanovanja za mlade družine in oddaja teh pod neprofitnimi pogoji, reševanje težav v zdravstvu - torej zadeve, ki so bile vsebina že kar nekaj vlad, predvidljivo konkurenčno poslovno okolje in dokončanje že začetkih pomembnih infrastrukturnih projektov. To je temelj našega interesa v naslednjem koraku," razlaga prvi mož SMC.

So v SMC dokončno pokopali možnosti sodelovanja, skupne liste in kasneje združitve s Šarčevo LMŠ? Tako bi namreč šlo razumeti Počivalškov tvit, da naj "tisti, ki so državo z odstopom spravili v ler, šofiranje avta zdaj prepustijo drugim".

So pogajanja z LMŠ o skupni listi mrtva? Kaj si Počivalšek misli o tej ponudbi? "Pogajanja z LMŠ niso mrtva, dejstvo pa je da so ves čas potekala preko medijev - od tistega prvega dne, ko je predsednik povedal, da se pogajamo oziroma pogovarjamo o nečem, kar ni bilo tako. Potem sva se v petek - po tistem ponedeljku, ko je on odstopil - dogovorila, da vodji poslanskih skupin najdeta možnost za skupni izstop iz nastale situacije."

Pa se res pogaja z vsemi? Po njegovem zadnjem tvitu, usmerjenem predvsem v premierja v odstopu Marjana Šarca, se zdi, da so se nekako pogajanja z LMŠ popolnoma zaustavila. Počivalšek na to pravi, da je dobil mandat oziroma pooblastilo za pogajanja za morebitni vstop v programsko vlado in nalogo, da stranko pripravi na to, da lahko gre na volitve.

Ampak kako zdaj kar naenkrat - po letu in pol - tak preobrat v SMC? Znano je namreč, kaj pravi ustanovitelj stranke Miro Cerar? Kaj se je torej spremenilo v poldrugem letu, razen seveda tega, da je na predsedniški stolček sedel Počivalšek? Bi lahko dejal, da je to, da pa zdaj gredo v vlado, ki bi jo vodil Janša, njegov osebni projekt, ki ga ni mogel izpeljati pred letom in pol, ko te možnosti ni bilo? Ali je to res projekt SMC, kjer so spoznali da pa je zdaj prvak SDS vreden zaupanja? Prav SMC je namreč v prejšnjem mandatu Janši, ko je bil v zaporu, odvzela poslanski mandat. Prav tako poslanec SMC vodi preiskovalno komisijo o domnevno spornem financiranju stranke SDS z madžarskim in bosanskim denarjem. Kaj se je zgodilo?

"Jaz sem vseskozi - takrat še kot poslanec in potem kot minister te druge vlade - zagovarjal, da se moramo pogovarjati z vsemi, ki so izvoljeni v parlament. Potem ko sem postal predsednik stranke SMC oktobra lani, sem vseskozi poudarjal, da bomo stabilen člen te vlade, smo to tudi bili in vseskozi sem govoril, da če bo to vlado kdo razrušil, da bomo naredili vse, da najdemo možnost oblikovanja vlade, ki bo pa lahko projekte dokončala. In to tudi delamo," zagotavlja.

A vrenje v SMC, vsaj pri nekaterih, je več kot očitno - celo včeraj je en predsednik pokrajinskega odbora odšel, nekateri pišejo pisma ... Kaj se je v bistvu zgodilo? Kako bo javnosti razložil, da se ne gre samo za poslanske stolčke? "Mi ne rabimo nobeni javnosti ničesar razlagati. Stranko imamo enotno, seveda se pa nekateri trudijo, da bi popularizirali posameznike, ki se odločajo, tako kot se. Mi smo liberalna stranka, pri nas ima vsak možnost povedati, kaj misli in za kaj se zavzema in tudi vsak sprejema svoje odločitve," trdi prvak SMC.

Pa je Janša kredibilen, zaupanja vreden politik, ki lahko vodi še tretjo vlado? Če pogledamo njegove metode, populizem, ki ga izvaja, retoriko, poniževanje novinarjev in konkurence, tudi morebitnih koalicijskih partnerjev? Počivalšek pravi, da ne bo komentiral tega, kar je Janša nekoč bil. "Mi se pogovarjamo o konkretnih zadevah, ki so pomembne za Slovenijo - kako bomo Slovenijo naredili zanimivo, za to da bodo mladi želeli tukaj ostati. Če bomo te teme lahko dogovorili - skupaj z vsemi štirimi partnerji - potem takšna vlada, če ne, pa je ne bo. Problem te vlade ni gospod Janez Janša, problem te vlade so vsebine, ki jih bomo, ali pa ne, dogovorili."