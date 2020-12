Počivalšek zavrača očitke Vesela glede pridobivanja dokumentacije

Gospodarski minister in prvak SMC Zdravko Počivalšek zavrača navedbe predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela glede težav pri pridobivanju dokumentacije od ministrstva v zvezi z nakupom zaščitne opreme v epidemiji. Kot meni, Veselova "medijska angažiranost glede te teme" vzbuja dvome. Prvak SMC sicer sporoča, da je stranka kljub grožnjam trdna.

"Mediji in številni posredniki že nekaj časa strašijo, da bo poročilo računskega sodišča o nabavi medicinske opreme obremenilno zame in da naj bi to povzročilo razkol v SMC ter posledično pripeljalo do padca vlade in uspeha konstruktivne nezaupnice," je danes na Facebooku navedel Zdravko Počivalšek. Še posebej so po njegovih besedah okrepili to zgodbo potem, ko je poslanska skupina SMC sporočila, da ne bo podprla kandidature Karla Erjavca za mandatarja morebitne nove vlade. A SMC je po Počivalškovih navedbah "kljub grožnjam in strašenju stabilna in zanesljiva".

Do izdaje osnutka revizijskega poročila o nakupu zaščitne opreme in medicinskih pripomočkov naj bi po napovedih Vesela prišlo v tednu dni, nato ga bodo prejeli revidiranci. V torkovi izjavi medijem je dejal, da so imeli velike probleme s pridobivanjem dokumentacije predvsem od gospodarskega ministrstva. Počivalšek je te trditve zavrnil. Kot je zapisal, so prejeli 210 vprašanj. "Ker smo ga vzeli resno, smo seveda potrebovali nekaj tednov, da smo celovito in natančno odgovorili. Še posebej, ker so bila številna vprašanja taka, da so nas že vnaprej obtožila in so torej kazala na obsodbo pred procesom," je navedel.

Tudi sicer po njegovih ocenah vzbuja dvome Veselov "neformalen in nepojasnjen obisk Zavoda za blagovne rezerve v prvem valu epidemije in njegova medijska angažiranost glede te teme". Dodal je, da si namesto medijskih pritiskov želi, da preiskovalni organi pridejo na dan z dokumenti in argumenti. Ko bodo prejeli osnutek poročila računskega sodišča, se bodo po ministrovih zagotovilih nanj vsebinsko odzvali. "Vem, kaj in kako smo delali v tistih tednih, ko smo morali vsak dan sprejemati hitre odločitve. Zato si želim poštene in argumentirane obravnave te zgodbe, saj hočem nazaj moje dobro ime, ki sem ga gradil vso poslovno in politični kariero," je dodal.

icon-expand Počivalšek ob zaščitni opreme s Kitajskem v času prvega vala. FOTO: Miro Majcen

Kot je namreč spomnil, so prve tedne epidemije dobili nalogo, da takoj zagotovijo opremo zdravstvenemu sistemu, ki je bil povsem nepripravljen na ta izziv. "Zdravstvo ni imelo jasne slike, kaj in koliko sploh potrebuje. Razmere na svetovnem trgu opreme so bile nore. Administrativni sistem za nabavo je bil počasen. Pa vendar smo v skladu z zakonodajo in sklepi vlade uspešno opremili naše bolnišnice," je pojasnil. SMC je po njegovih trditvah trdna in je doživela že dovolj težkih preizkušenj, da bodo "tudi v tem obdobju rušenja vlade znali presoditi, kako ravnati". "Za spopad z zdravstveno in ekonomsko krizo sedaj potrebujemo stabilnost in zanesljivost. To bo vodilo naše poslance pri odločanju. Zato lahko opustite strašenje in grožnje. Nismo otroci in ne spreminjajte politike v otroško igrišče. Situacija je preveč resna za tako početje," je še opozoril prvak SMC.