Počivalšek obtožil laganja vodjo preiskav na NPU, dokumenti razkrivajo, da laže minister

Na pričanje vodje preiskav na Nacionalnem preiskovalnem uradu Igorja Kekca, ki je preiskovalni komisiji Državnega zbora potrdil, da gospodarski minister preiskovalcem ni dal gesla za odklepanje telefona, zato so ga poslali v Nemčijo, se je burno odzval tudi Zdravko Počivalšek. "Mene osebno sicer glede tega nihče ni kontaktiral, vsa gesla pa so pridobili od mojega pooblaščenca," je med drugim zapisal minister in Kekca obtožil, da laže. Kar pa po naših informacijah ne drži, saj naj bi minister preiskovalcem sporočil napačno geslo telefona, kar naj bi se potrdilo tudi pri odklepanju telefona v Nemčiji.

Zaradi vseh laži in pritiskov, ki se nenehno vršijo na kriminalistično preiskavo zoper gospodarskega ministra Zdravka Počivalška, zaradi domnevno sporne nabave zaščitne opreme, je po naših informacijah prekipelo tudi nekaterim zaposlenim na NPU. Predvsem zato, ker je po zaslišanjih na Preiskovalni komisiji o sumu političnega vmešavanja v delo policije in v izid predkazenskih in drugih postopkov minister napadel vodjo preiskav, ki so ga sicer že umaknili s funkcije in preselili v Tacen, kjer zdaj rešuje zaostanke Policijske uprave Ljubljana. "Vodja preiskave na NPU Igor Kekec je na današnjem zaslišanju na preiskovalni komisiji Državnega zbora lagal glede tega, da naj preiskovalcem ne bi dal gesla za odklepanje telefona in so ga zato poslali na odklepanje v tujino. Mene osebno sicer glede tega nihče ni kontaktiral, vsa gesla pa so pridobili od mojega pooblaščenca. Ko so mu dejali, da imajo težave z odklepanjem telefona, jih je usmeril na ustrezne službe na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, saj je šlo za službeni telefon," je na Facebooku zapisal minister.

icon-expand Počivalšek po pridržanju FOTO: Miro Majcen

Kar pa po naših informacijah nikakor ne drži in gre za čisto zavajanje. Po neuradnih podatkih je minister preiskovalcem sporočil napačno geslo, zato je bil dostop do telefona onemogočen. To naj bi se potrdilo tudi kasneje, ko so telefon odklenili strokovnjaki v Nemčiji. Obstajajo dokumenti, kjer jasno piše, da minister ni želel dati gesla za mobilni telefon in da ga je zato treba poslati v Nemčijo. S temi dokumenti so bili seznanjeni tako takratni prvi mož slovenske Policije Andrej Jurič kot tudi prvi mož kriminalistične policije Vojko Urbas ter začasna vodja Nacionalnega preiskovalnega urada Petra Grah Lazar. Vsi trije so se strinjali, da se Počivalškov telefon pošlje v Nemčijo, to odobrili in nenazadnje tudi drago plačali. Zakaj bi sicer Policija pošiljala ministrov telefon v tujino? In kaj ima gospodarsko ministrstvo z gesli, ki jih sami nastavimo, četudi gre za službeni telefon? "Poleg tega je g. Kekec javnost zavajal tudi glede odredbe, ki naj bi bila podlaga za to, da so službeni telefon ministra nato v odklepanje poslali tujemu zasebnemu podjetju. Odredba, ki je bila meni vročena, namreč dopušča izvedbo preiskave telefona izključno strokovno usposobljenim osebam slovenske policije," je še zapisal Počivalšek. Čeprav, glede na ves protokol, dobro ve, da je bil telefon v Nemčiji samo odklenjen, pregledan pa v Sloveniji. Ker je vedno takšna procedura. In ker je bil minister o vsem tudi obveščen.

Čeprav lansko leto, neuradno, ni imel nobenih pripomb na postopek odklepanja v tujini, je marca letos, ko smo razkrili to zgodbo, začel problematizirati, da so preiskovalci ogrozili vsebino na njegovem telefonu, ker so ga poslali v Nemčijo: "Namesto tega so telefon dali v odklepanje zasebnemu izraelskemu podjetju, kar je zaskrbljujoče. Nenazadnje sem le podpredsednik vlade in bi lahko na telefonu bile tudi državne skrivnosti. To je povsem nepremišljena poteza kriminalistov NPU," je takrat zapisal Počivalšek.

Na Facebooku je minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek ponovno obtožil našo medijsko hišo, da smo bili o načrtovanih hišnih preiskavah na njegovem domu obveščeni vnaprej in da je bil pred njegovo hišo dan pred preiskavami viden tudi nas reportažni avtomobil. Te neresnične navedbe smo zanikali že takrat. Danes je temu dodal, da ga je o hišnih preiskavah obvestila kar odgovorna urednica POP TV sama. Tudi te navedbe ostro in kategorično zanikamo. Za načrtovane hišne preiskave smo izvedeli na portalu blizu stranki SDS, ki je novico o preiskavah objavil še pred izvedenimi preiskavami, vanjo pa vpletel se lažno zgodbo o tem, da smo bili mi predčasno obveščeni. Uredništvo

icon-expand Rudi Medved FOTO: 24ur.com

Ministra Hojs in Počivalšek sta očitno spet pozabila, da so zaupne sodne odredbe, že dan pred hišnimi preiskavami, objavili na portalu v solasti poslancev SDS in napovedali, da bodo kriminalisti NPU naslednji dan obiskali gospodarskega ministra. In tako spravili v hudo zadrego preiskovalce, tožilce in sodnike, saj se kaj takšnega v zgodovini slovenske policije še ni zgodilo. Da bi kdo objavil zaupne podatke, še preden kriminalisti opravijo svoje delo. To se je prvič zgodilo v času, ko je NPU vodil Igor Lamberger. Zakaj Zdravko Počivalšek še vedno v to zgodbo tišči našo medijsko hišo in širi laži, nam ni znano.

Policisti in kriminalisti imajo dovolj vmešavanja politike v njihovo delo Na sredinih zaslišanjih v državnem zboru, kjer so pred preiskovalno komisijo pričali zaposleni na Nacionalnem preiskovalnem uradu, se je potrdilo, da je delo na tem uradu, prav zaradi vmešavanja politike, zelo oteženo. Vodja preiskav Igor Kekec, ki je v Policiji zaposlen že 30 let, ni skrival razočaranja nad tem, da so ga umaknili s položaja, pristal pa je v delovni skupini za reševanje zaostankov. V njej so končali še drugi moteči kadri z NPU in medtem, ko njihove pisarne na Litostrojski samevajo, so njih namestili v nekdanje skladišče v Tacnu, ki so ga preuredili v pisarne.

icon-expand Igor Kekec, vodja preiskav na NPU na zaslišanju v DZ. FOTO: 24ur.com

"Še do danes ne vem, zakaj sem v tej skupini. Nihče mi ni povedal. Tudi vršilka dolžnosti mi ni znala pojasniti, zakaj sem tja imenovan. Dodelili so nam 60 gospodarskih zadev, ki naj bi jih rešili v 6 mesecih, vmes je bilo seveda obdobje poletnih dopustov, zato je to nemogoče. Ni ga gospodarskega kriminalista v Sloveniji, da bi takšna obsežna kazniva dejanja v tem času pripeljal do tega, da bi tožilec lahko sprejel tožilsko odločitev," je preiskovalni komisiji razlagal Kekec, ki zdaj rešuje zaostanke ljubljanskih kriminalistov, namesto da bi opravljal svoje delo vodje preiskav na NPU. Usmerjal je tako preiskavo sporne nabave zaščitne opreme, kjer je eden od osumljenih gospodarski minister, kot tudi preiskovanje davčnih utaj, kjer je osumljenec Rok Snežič. "Nimam dostopa več do zadev, ki sem jih prej vodil, nič ne vem, niti v kateri fazi so," je povedal. Kot pravi, doslej še nikoli v svoji karieri ni bil deležen nobenih pritiskov, pod nobenim generalnim direktorjem policije. Lepoša: Vojko Urbas je zahteval seznam preiskav, ki jih dela NPU Na zaslišanju pred preiskovalno komisijo državnega zbora, ki ugotavlja razsežnosti političnega vmešavanja v delo Policije, je pričal tudi nekdanji začasni vodja Nacionalnega preiskovalnega urada Uroš Lepoša, ki je sicer po 2 mesecih že odstopil, čeprav je bil imenovan pod to vlado. "Začeli so se strokovni nadzori, v dveh mesecih kar trije, prej so bili trije od začetka delovanja NPU. Ti nadzori so hromili delo NPU, pa tudi kadrovske poteze. Nisem več videl cilja, ki sem si ga zastavil," je povedal Lepoša, ki je v Policiji zaposlen že 30 let.

icon-expand Uroš Lepoša, nekdanji začasni vodja NPU, na sredinem zaslišanju v DZ. FOTO: 24ur.com

Ob tem pa potrdil tudi, da je direktor Uprave kriminalistične policije Vojko Urbas od njega zahteval seznam zadev, ki jih preiskuje Nacionalni preiskovalni urad in želel vedeti tudi, v kateri fazi so. Lepoša mu tega seznama ni želel dati, ker do njega Urbas ni bil upravičen. Predsednik komisije Rudi Medved (LMŠ) ga je vprašal tudi, ali je normalno, da NPU preiskuje osebe s protestov. Lepoša je povedal, da to ni bila praksa, da pa ne bi želel komentirati, kako urad zdaj vodi vršilka dolžnosti. Policijski sindikat: Anton Olaj naj razmisli o odstopu s položaja direktorja Da je vsak dan več nezadovoljnih zaposlenih v Policiji dokazuje tudi včerajšnje sporočilo Policijskega sindikata Slovenije, ki je generalnega direktorja Policije Antona Olaja pozval, da razmisli o odstopu. "Svet Policijskega sindikata Slovenije Antonu Olaju predlaga, da razmisli o odstopu s položaja generalnega direktorja policije in na ta način policistke in policiste razbremeni očitkov o politizaciji in jim omogoči povrnitev ugleda in dostojanstva ter omogoči ponovno vzpostavitev potrebnega zaupanja z državljani," so zapisali v sporočilu za javnost.

icon-expand Anton Olaj FOTO: Bobo