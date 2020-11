SMC ostaja zvesta Janši, ponudbo leve opozicije zavrnili

Predsednik SMC Zdravko Počivalšek se je danes sestal s potencialnim mandatarjem Jožetom P. Damijanom iz Koalicije ustavnega loka. Kot so sporočili iz stranke, sta izmenjala poglede na delovanje vlade in njeno odzivanje na trenutno zdravstveno ter ekonomsko krizo v državi.

Počivalšek je Damijanu pojasnil, da so bili korekten partner v vladi Marjana Šarca, da pa nadaljujejo izvajanje programa v sedanji vladi.

"Sogovorniku se je zahvalil za ponudbo, a nikakor ne želi, da bi gojili iluzije in pričakovali izstop stranke iz sedanje vlade, saj se ta operativno in učinkovito sooča z največjim izzivom našega časa," je SMC zapisala v izjavi za javnost.

Počivalšek je Damijanu tudi povedal, da SMC 'ni naprodaj' in da je vodstvo stranke v tej odločitvi enotno. Odločitev je tudi dokončna, saj želi stranka, kot so zapisali, presekati dvome in špekulacije glede tega vprašanja.

Damijan je tak odgovor Počivalška pričakoval in ga tudi sprejel, so še zapisali. "Počivalšek mu je dejal, da si tudi v prihodnje želi iskrene kritike delovanja vlade, še posebej pa konkretnih vsebinskih sugestij za sedmi paket ukrepov, ki ga bo vlada začela pripravljati prihodnji teden," so pojasnili v stranki.