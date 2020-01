Počivalšek po srečanju s Šarcem: Najini pogledi se nekoliko razlikujejo

Ko je premier Marjan Šarec v ponedeljek nenadoma odstopil, se je pojavilo vprašanje - nove predčasne volitve ali oblikovanje nove koalicije znotraj obstoječe sestave državnega zbora. Šarec je že ob odstopu ponudil sodelovanje stranki SMC. Danes sta se tako sestala s predsednikom stranke Zdravkom Počivalškom . Ta je po srečanju dejal, da sta s Šarcem "naredila oceno stanja trenutne situacije in izmenjala mnenja. Najini pogledi na izhod iz trenutne situacije se nekoliko razlikujejo, vendar o tem ne želim govoriti več, kot sem javno že povedal."

Dogovorila sta se, da se bodo pogovori na ravni vodij poslanskih skupin nadaljevali prihodnji teden, ko"bosta ocenila, kakšne so možnosti nadaljnjega sodelovanja".

Večina strank se sicer pripravlja na predčasne volitve, a pogovorov ne izključujejo. Da so najbolj naklonjeni volitvam, je sprva dejal tudi predsednik SDS, a so se zatem kmalu začeli neformalni pogovori o možnosti oblikovanja nove vlade med SDS, NSi in SMC.

Da "ne bo točil solz, če bo SMC bolj dišala desna vlada", je v intervjuju za tednik Mladina dejal Šarec.