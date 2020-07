Počivalšek pozval sindikate in delodajalce v trgovini k dogovoru

Glede vprašanja zaprtja trgovin ob nedeljah bi morali sindikati znižati pričakovanja glede javnomnenjskih koristi svojega boja, delodajalci pa se odreči delu prihodkov - ter sesti za skupno mizo, meni gospodarski minister in predsednik SMC Zdravko Počivalšek . "Nikomur ne odrekamo pravice do počitka, a v duhu razumevanja gospodarskega okolja, trenutne gospodarske klime in poznavanja prihodnjih gospodarskih trendov ne morem pritrditi populističnemu prikazovanju le ene plati medalje," je zapisal v današnji objavi na omrežju Facebook.

Morebitna odločitev poslank in poslancev o zaprtju bo marsikateremu trgovcu zvezala roke za to, da bi lahko v zaostrenih gospodarskih razmerah deloval vzdržno in uspešno, je dodal minister. "Delo ob nedeljah je za vsakogar naporno in to sam zelo dobro razumem. Težko pa razumem to, da razmišljamo, da bi že tako zahtevne gospodarske okoliščine otežili z omejitvami, ki niso potrebne,"je kritičen do predlagane novele.

Ni želel govoriti o velikih trgovinskih sistemih, ampak je izpostavil manjše trgovce, povečini družinska podjetja, ki da imajo v veliki večini zgledne, socialno prijazne poslovne modele in zdravo, organsko rast."Njihovi zaposleni so njihovi prijatelji, sosedje, sopotniki. Mnogi radi delajo, ker vedo, da je to temelj njihovega preživetja in preživetja njihovih družin,"je dodal.

"Če res govorimo o pravicah zaposlenih, če nas res zanima kakovost njihovega družinskega življenja in če nam je res do spoštovanja vrednot, potem bi se morali v zgodbi o nedeljskem zaprtju trgovin pogovarjati o tem. Sindikati bi morali znižati pričakovanja glede javnomnenjskih koristi svojega boja, delodajalci pa se odreči delu prihodkov ter sesti za skupno mizo," meni minister.

Po njegovem mnenju bi bil rezultat takšnega pogovora "resen odgovor na razmere v trgovski dejavnosti". "Predlagani zakon o trgovini to pač ni. Novi zakon bo žel simpatije, saj je odstotkom javnega mnenja, ki so na strani zaprtja trgovin ob nedeljah, težko oporekati. A prav tako težko je oporekati odstotkom, ki kažejo zaskrbljujoče trende na trgu dela," je opozoril.