Počivalšek: Prizadeval si bom, da SDH izkoristi predkupno pravico za Savo

Da bi morebitna prodaja državnega deleža v Savi škodovala slovenskemu turizmu, je Zdravko Počivalšek opozoril v svoji objavi na Facebooku prejšnji teden, ko je v javnosti zaokrožila novica, da bi lahko sklad York svoj okoli 43-odstotni delež Save prodal madžarskemu skladu Diofa Asset Management, potem ko so zastali pogovori o prodaji tega deleža Slovenskemu državnemu holdingu (SDH).

Če bi do podpisa o prodaji Yorkovega deleža Madžarom res prišlo, bi imela država 30 dni časa za uveljavljanje predkupne pravice. SDH ima sicer po dostopnih podatkih v lasti 18,69-odstotni delež Save, prav tako državna Kapitalska družba pa še 28,05-odstotni delež, tako da državni delež v Savi znaša 46,74 odstotka.

Danes je minister v Brežicah v izjavi po delovnem posvetu vlade ob obisku v Posavju izpostavil, da je turizem pomembna gospodarska panoga, v katero je država v času pandemije covida-19 vložila približno milijardo evrov, zato "ne moremo pristati na to, da se bo z njo neodgovorno ravnalo". "Za panogo je treba najti rešitev - ali preko tega, da scentraliziramo upravljanje in naredimo državne hotele, ki imajo 70 odstotkov nočitvenih zmogljivosti, bolj učinkovite, ali pa gremo direktno v prodajo," je dejal.

Prejšnji teden je sicer v svojem zapisu dejal, da njegovo stališče ostaja jasno: najprej konsolidacija slovenskega turizma, šele nato prodaja.

Letni načrt upravljanja z državnimi naložbami za letos sicer glede naložbe v Savo predvideva več scenarijev. Med drugim so poleg možnosti nakupa in oblikovanja turističnega holdinga predvideli še druge možne scenarije, kot na primer združitev Save in Save Turizma ter skupno prodajo s skladom York.

"V hitro spreminjajočem se poslovnem okolju turistične panoge je treba preučiti tako novonastala tveganja kot tudi več scenarijev, ki bodo v prihodnje narekovali najbolj optimalno upravljavsko odločitev SDH v zvezi s Savo," so pred dnevi navedli v SDH, ob tem pa odločno zanikali informacije v nekaterih medijih, da naj bi razmišljali o prodaji svojega deleža madžarskemu skladu.