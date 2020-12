V SMC sklenili, da ne podpirajo izvolitve Karla Erjavca

Predsednik stranke SMC in gospodarski minister Zdravko Počivalšek je ponoči sporočil, da so "po plodni in konstruktivni seji sveta stranke SMC "med drugim sprejeli sklep, da ne podpiramo izvolitve Karla Erjavca za mandatarja Vlade."

"Člane sveta stranke zelo motijo nenehne enostranske provokacije največje koalicijske partnerice," so po seji sveta zapisali v sporočilu za javnost. Zato bo, "v luči nenehnih enostranskih provokacij, ki so v nasprotju z določili koalicijske pogodbe in SMC postavljajo v neenakopraven položaj, SMC ostala odprta za dialog in sodelovanje z vsemi parlamentarnimi strankami, še posebej programsko sorodnimi strankami, ki morajo vložiti več napora v medsebojno povezovanje". SMC tako"je in bo še naprej povezovalni člen političnega prostora," so navedli v stranki.

V sporočilu so sicer še zapisali, da je na svetu SMC potekala "plodna in konstruktivna razprava o aktualni politični situaciji in predvsem o prihodnosti stranke".

Svet je vodstvu naložil nalogo imenovanja delovne skupine, sestavljene iz po treh predstavnikov poslanske skupine, ministrov ali državnih sekretarjev, lokalnih odborov, Kroga seniorjev in Kroga mladih, ki pregleda in dokonča predlog programa stranke skupaj s strategijo revitalizacije stranke in ju predloži svetu v sprejem. O strateški in programski platformi za prihodnje politične poteze SMC bo svet razpravljal na prihodnji seji.