Počivalšek trdi, da se ni pogovarjal z Janšo: Smo trden člen te vlade

Predsednik SMC in gospodarski minister Zdravko Počivalšek je v izjavi novinarjem po današnji seji vlade za spine označil ugibanja, da bi lahko menjave v stranki pomenile tudi priprave na morebitni zasuk SMC v desno politično "navezo".

Na vprašanje, ali sta se s predsednikom SDS Janezom Janšo kdaj sestala in pogovarjala o politiki, pa je odvrnil: "Mi se, in jaz osebno, o tem, kaj bo, ko bo, če bo, ne pogovarjamo. Nisem se pogovarjal. Ponavljam, da bomo naredili vse, da bo vlada ostala do konca. Če bo pa kdo drug vlado zrušil, pa se bomo pogovarjali, kot smo se bili vedno pripravljeni pogovarjati z vsemi."

Počivalšek sicer napoveduje reorganizacijo stranke. Na vprašanje, ali je izbira novega generalnega sekretarja, ki naj bi postal nekdanji hokejski reprezentant Miha Rebolj, del sporočila, da bo SMC odslej igrala "malce bolj na trdo", pa je odgovoril, da se s posebnimi sporočili ne ukvarja. "Ukvarjam se s tem, da okoli sebe zbiram ljudi, ki znajo, zmorejo in so pripravljeni iti samo naprej. Ne levo ne desno ne nazaj, ampak naprej," je dodal Počivalšek.

Z mesta generalnega sekretarja stranke se tako poslavljaAndrej Klemenc. Novi programski vodja pa naj bi po neuradnih informacijah postal Aleš Vidmar.

Na vprašanje, ali vendarle lahko te menjave v stranki pomenijo zasuk "v desno", pa je Počivalšek odgovoril z besedami, da so to spini, "ki jih producirajo tisti, ki bi radi spremenili zadeve v stranki". Ta po njegovih navedbah potrebuje nov pristop na področju organizacije dela, kadrovanja in ureditve poslovanja.

Na vprašanje, ali je po njegovem mnenju ob reorganizaciji SMC čas tudi za dokončno slovo soustanovitelja stranke Mira Cerarja, pa je Počivalšek odgovoril, da ga v tem trenutku zanima teren SMC, delo strankinih ministrov in program stranke.