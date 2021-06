Počivalšek: Zakon bo vključeval nove bone

Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je danes sporočil, da so "z zbornicami in ključnimi deležniki znova sedli za skupno mizo in se pogovorili o aktualni gospodarski situaciji, tudi o težko pričakovanem predlogu zakona." Ta bo med drugim vključeval tudi nove bone za gostinstvo, turizem, šport in kulturo, je dodal.

Spomnimo

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je maja napovedalo, da bodo v zakonu izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka, subvencioniranje čakanja na delo, enkratni dodatek za turizem, povračilo stroškov odpovedanih dogodkov za industrijo srečanj, oprostitev plačila povračila za vodo, pomoč upravljavcem žičniških naprav in podaljšanje nadomestila za občasne avtobusne prevoznike.

Zakon naj bi prinesel še novo izdajo turističnih bonov, je konec maja potrdil državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Simon Zajc. Po njegovih besedah naj bi bilo bone mogoče ob turizmu in gostinstvu koristiti za širši nabor storitev, tudi za kulturne, športne in rekreativne dejavnosti. Kot smo poročali, naj bi po zadnjem predlogu vsak, ki bo imel konec meseca v Sloveniji stalno prebivališče, prejel bon v vrednosti 120 evrov.

Vlada je včeraj začela obravnavo interventnega zakona za pomoč gospodarstvu in turizmu, a jo je prekinila. Razlog, da vlada včeraj ni sprejela zakona, ki bi uvedel tudi bone, je pismo, ki so ga predsedniki gospodarskih organizacij naslovili na premierja Janšo. Obstoj pisma je v oddaji 24UR ZVEČER potrdil predsednik Obrtne zbornice Slovenije Branko Meh in dejal, da so v njem Janšo prosili, da jih sprejme, saj mu želijo predstaviti težave, pogovoriti pa se želijo tudi o PKP 9.

Neuradno naj bi se zapletlo pri višini enkratne denarne pomoči podjetjem. Interventni zakon naj bi pomagal turizmu, gostinstvu in drugim gospodarskim panogam, ki jih je epidemija covida-19 najbolj prizadela. Zakon naj bi med drugim prinesel enkratno pomoč podjetjem, podaljšanje pomoči samozaposlenim in nove turistične bone. Predlog je predvideval, da bi bile do enkratne pomoči upravičene družbe z upadom vsaj 65 odstotkov prihodkov glede na leto 2019, s čimer pa predstavniki gospodarstva niso zadovoljni. Predvideno naj bi bilo tudi financiranje izplačila regresa.