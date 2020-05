Koalicija strnila svoje vrste: Počivalšek in Gantar ostajata ministra

Kot so v izjavi novinarjem po koalicijskem srečanju na Brdu pri Kranju povedali poslanci koalicijske četverice, so morale stranke danes sporočiti, ali so za to, da koalicija nadaljuje delo, ali gredo raje na predčasne volitve. Enotno so sporočile, da gredo naprej, so poudarili v vseh strankah.

Spomnimo, da je v zadnjih dneh vladna SMC ostala brez dveh poslancev, sprva je odšel Jani Möderndorfer, sledil mu je še Gregor Židan. Pojavila so se ugibanja, ali bo moral s svojega ministrstega stolčka oditi tudi predsednik stranke, Zdravko Počivalšek. Prav on se je namreč znašel v središču afer, povezanih z domnevnimi nepravilnostmi pri nabavah zaščitne opreme.