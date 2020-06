Bo Počivalšek politično preživel prvo interpelacijo v aktualni Janševi vladi?

Še pred meseci sta skupaj prešerno sodelovala v isti vladi. Ob Šarčevem odstopu je padla javna ponudba o skupnem nastopu na volitvah, ki jo je Počivalšek gladko zavrnil. Jutri pa bo stari novi gospodarski minister kot prvi član Janševe vlade moral zagovarjati svoje delo in napake. "Po mojem mnenju minister Počivalšek ni sam dal pobude za takšne nabave, ampak je to prišlo z vrha. Tako, kot je povedal tudi gospod Gale. Kolikor mi je uspelo gospoda Počivalška spoznati, je operativen človek, to zagotovo, in verjetno je tudi dobil kakšno takšno navodilo," pravi Marjan Šarec.

Zato 15 strani in 16 ur in pol interpelacije o domnevno nepreglednih, za izbrance dobičkonosnih poslih z zaščitno opremo, zavajanja javnosti in klientelističnega favoriziranja nekaterih podjetij. Ter predlog za razrešitev Počivalška. "Da so se nabave dogajale mimo vseh norm in vseh pričakovanj. Predvsem se je zavajalo, da se je govorilo, kako opreme nič ni. Jutri se bo pokazalo, da je bilo nekatere opreme dovolj. In se bo tudi izkazalo, da se je želelo predvsem zaslužiti," dodaja Šarec.

A levi del opozicije, ki bi za Počivalškovo razrešitev moral zbrati vsaj 46 glasov, ima nasproti trden koalicijski blok s podporo Jelinčičeve SNS in manjšinskih poslancev, ki bi s skupno 51 glasovi morali zlahka obraniti svojega ministra."Verjamem, da bi mogoče kakšna stvar v nekem mirnejšem ali pa bolj normalnem času potekala drugače. Pa vendar verjamem, da obstaja dovolj argumentov, s katerimi bodo upravičeni tudi očitki interpelacije in da bo minister Počivalšek naprej opravljal svojo ministrsko funkcijo,"pravi predsednica DeSUS, Aleksandra Pivec.

"Mogoče bo tokrat izjemoma posluh za dejstva, dokaze in številke. Doslej je bil namreč veliko večji posluh za neke druge konstrukte," pa dodaja Janja Sluga iz SMC.

Ob prestopu Počivalškovega nadometnega poslanca Gregorja Židana iz SMC v SD je gospodarski minister razmišljal o odstopu in selitvi v poslanske klopi. S čimer bi, če bi bilo treba, ohranil vladno večino. Po včerajšnjem zahvaljevanju na vse strani ob predstavitvi turističnih bonov pa je v zakulisju dvignilo precej obrvi in sprožilo ugibanja tudi o možnostih takšnega scenarija: "Oznanjam, da odstopam z mesta ministra za okolje in prostor. Morda se vidimo kdaj drugič," je leta 2010 na glasovanju o razrešitvi dejal Karl Erjavec.

Politični položaj je tokrat vendarle precej drugačen. V SMC pa zagotavljajo, da bo Počivalšek jutri zanesljivo branil svoj položaj. Da bo pri tem koalicija strnila vrste, pa potiho pričakujejo tudi v opoziciji.