Počivalškova nerealna želja: v desetih letih milijon Slovencev več

"Tvitosfera" se zabava na njegov račun

Njegovo izjavo o demografskem vprašanju in tem, da bo Slovencev čez deset let že tri milijone, in to brez priseljevanja, so tvitnili tudi na uradnem profilu Vlade RS, kmalu zatem pa je na družbenih omrežjih završalo.

Medtem ko mnogi uporabniki gospodarskemu ministru očitajo, da mu matematika ne gre ravno od rok in da spet zavaja s številkami, se drugi šalijo, da je čas, da Slovenci začnemo "seks revolucijo". "V desetih letih nismo sposobni asfaltirati dveh kilometrov lokalne ceste, ne pa to!" "200 postelj v državi je trenutno plafon zmogljivosti. A Zdravc hoče mene nalagat, da bo zmogljivost porodnišnic x 6?" "Kar z odlokom povečati rojstvo. Zakona tako ne znate napisati." To je le nekaj komentarjev s Twitterja.

Tisti, ki jim ni do šale, se sprašujejo, kje bo toliko ljudi živelo, ko pa že zdaj primanjkuje stanovanj, in kako bodo lahko otroci hodili v vrtce in šole, ki so že zdaj polne.

Predvsem pa se jim zdi neokusno, da se nova stranka promovira na uradnem profilu Vlade RS.