Počivalškovi ventilatorji po oceni zdravnikov neustrezni: romali so v skladišča

V času epidemije so bili za zdravljenje hujših bolnikov ključni ventilatorji. Vendar pa pri njihovi nabavi ni šlo brez afer. Tedanji minister Zdravko Počivalšek je dejal: "V izrednih razmerah nismo kupovali mercedesov, ampak golfe." S temi golfi pa so še vedno težave. Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke naj bi tako eni od bolnišnic zaradi neustreznega delovanja ventilatorja znamke Bellavista priporočila, naj ventilatorje te znamke, dokler ne raziščejo zapleta, umakne iz uporabe. Zavod za blagovne rezerve je sicer bolnišnicam dobavil 46 teh ventilatorjev, številni pa so do danes ostali praktično nedotaknjeni. Ker so bili po ocenah zdravnikov neustrezni, so romali v skladišča.