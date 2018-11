Počivavšek: Pod nivojem je izjava, da nasprotujemo dvigu plač medicinskih sester

Koordinacija stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja pod vodstvom Jakoba Počivavška na novinarski konferenci podaja odzive in pojasnjuje dogajanje v zvezi s pogajanji za sklenitev stavkovnih sporazumov s sindikati javnega sektorja ter predstavlja svojo plat zgodbe. V ponedeljek je namreč med njimi in vlado prišlo do zaostritve.

"V prvi vrsti želim poudariti, da je pod nivojem izjava, da nasprotujemo dvigu plač medicinskih sester," je dejal in dodal: "Želimo samo to, da se obravnava vse javne uslužbence in vsa delovna mesta enak ovredno."

"Včeraj smo pogajanja zapustili, a nekatere izjave, ki smo jih zasledili po tem, so bile zavajujoče," je v prvi vrsti pojasnil Počivavšek. "Odločili smo se, da moramo dejstvo, da je vlada predlog zavrnila, najprej skomunicirati z našimi organi in od njih nato dobiti potrdilo za nadaljevanje pogajanj."

Potem ko je vladna pogajalska skupina dosegla dogovor s sindikatom učiteljev in sindikatoma, ki zastopata medicinske sestre in zaposlene v socialnem varstvu, pa ostaja še vedno odprto vprašanje, ali bo vlada dogovor lahko izpeljala. Skupina sindikatov pod vodstvom Počivavška je namreč opozorila na porušena razmerja zaradi izjem, na katere je pristala vlada.

Sindikata ZSSS in Pergam sta že kmalu po imenovanju nove vlade izpostavila, da so njihova pričakovanja do nje velika in da bosta počakala na njene konkretne predloge. Med sindikalnimi prioritetami pa so izpostavili s socialnimi partnerji usklajene rešitve za dvig plač, ureditev prekarnosti ter spremembe na področju zdravstva in pokojnin.

Čeprav je vladna pogajalska skupina v ponedeljek dosegla dogovor s sindikatom učiteljev in sindikatoma, ki zastopata medicinske sestre in zaposlene v socialnem varstvu , za začet ek decembra napovedana stavka namreč še ni odpovedana, so poudarili v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz).

"Ob vsem tem pa delodajalci grozijo z odpovedjo kolektivnih pogodb v primeru sprejetja zakona o minimalni plači, kar je zagotovo kaplja čez rob in eden od povodov za organizacijo protestnega shoda," so dodali.

Kot so sporočili iz omenjenih organizacij, sindikati zasebnega sektorja neuspešno opozarjajo na slabitev pogajanj za kolektivne pogodbe dejavnosti in na nujnost dogovora o novem plačnem modelu, sindikati v javnem sektorju pa si prizadevajo za uresničitev z vlado sklenjenih dogovorov in za odpravo varčevalnih ukrepov iz leta 2012, oboje v luči izboljšanja položaja delavcev v obeh sektorjih.

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Konfederacija Pergam bosta višje plače zahtevali na protestnem shodu, so sporočili iz sindikatov. Pri tem med drugim opozarjajo na nujnost dogovora o novem plačnem modelu. Vsebino skupnih zahtev in datum protesta bosta sindikata podrobneje predstavila na sredini novinarski konferenci.

Kaj so dosegli v ponedeljek?

Vlada je na ponedeljkovih pogajanjih prisluhnila šolskemu in zdravstvenim sindikatom in pristala na višje plače za posamezna delovna mesta učiteljev in medicinskih sester na najzahtevnejših delovnih mestih, poleg t. i. pasovnih dvigov za od enega do treh plačnih razredov, ki bi veljali za celotni javni sektor.

V Počivavškovi skupini zahtevajo, da bi v naslednjem letu tudi oni evidentirali še dodatna delovna mesta, je pojasnil vodja vladne pogajalske skupine Peter Pogačar. Dodal je, da ne vedo, koliko jih je, katera so in kakšni bi bili finančni učinki, zato vlada na takšno zavezo v stavkovnem sporazumu ne more pristati.

Kot je še pojasnil Pogačar, upa, da bo tudi Počivavškova skupina prisluhnila vladnim argumentom, da bodo lahko javni uslužbenci dobili višje plače že s 1. januarjem.

Sindikat delavcev v pravosodju vladni strani očita ignoranco

Sindikat delavcev v pravosodju vladni strani očita, da jih je v pogajanjih ignorirala. Zaposleni v pravosodju stavkajo od 5. novembra, a po besedah predsednika njihovega sindikata Tomaža Virnika na svoje stavkovne zahteve niso dobili nobenega odgovora. Sporazuma, ki je bil v ponedeljek usklajen z nekaterimi sindikati, zato ne bodo podpisali.

Po napovedi stavke se je omenjeni sindikat pridružil ločenim pogajanjem, ki so potekala s Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz). A po besedah Virnika pravih pogajanj z njimi sploh ni bilo; če so drugim sindikatom tudi pisno posredovali odgovore na njihove zahteve, pa sami niso od vladne strani dobili niti enega stavka.

Upali so, da bodo o njihovih zahtevah vendarle spregovorili na sestanku na ministrstvu za pravosodje, ki je sklican za danes ob 13. uri, a so jih obvestili, da bo na njem govor izključno o pravosodnih policistih.

Nad odnosom vladne strani so zato zelo razočarani in ne nameravajo podpisati stavkovnega sporazuma, ki so ga z vladno stranjo v ponedeljek uskladili Sviz, Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije ter Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije, torej trije sindikati, s katerimi sicer sodelujejo v Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije.

Po Virnikovih besedah se vsi strinjajo s pasovnimi dvigi plač, ki jih je predlagala skupina sindikatov pod vodstvom Jakoba Počivavška, saj je prav, da se pristopi k odpravi zaostankov, nastalih v času krize, ko se je javnim uslužbencem jemalo. Težava pa je, da se niso dotaknili plačnih anomalij, razen tam, kjer imajo sindikati velik vpliv.

Tudi pri njih so konkretna delovna mesta, ki bi jim morali popraviti vrednotenje, saj je to prenizko, je poudaril in kot primer navedel pravnike s pravniškim državnim izpitom. Čeprav opravljajo zahtevno pravniško delo, podobno kot sodniki, za slednjimi v plačah krepko zaostajajo. "Poleg sodnikov v državi opravljajo najbolj zahtevno pravniško delo, plačani so pa 1000 evrov," je dejal Virnik in pojasnil, da namreč začenjajo v 34. plačnem razredu.

Sviz: Podpis sporazuma pomeni le preložitev stavke, ne pa tudi njene odpovedi

Delegati na kongresu Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) v Portorožu so se strinjali z dogovorjenimi izboljšanji plač v vzgoji in izobraževanju ter priporočili, da se o parafiranem dogovoru izpelje posamično glasovanje celotnega članstva.

Glavni tajnik Sviza Štrukelj, ki je delegatom predstavil dogovor z vlado, je sicer opozoril na netočnosti, ki so se v medijih pojavile v zvezi z izjavami glavnega vladnega pogajalca Pogačarja. Če bo do parafe sporazuma prišlo, bo namreč stavka zgolj prestavljena, ne pa tudi odpovedana. Do odpovedi stavke pa bo prišlo šele, ko bodo dogovor dokončno podpisali.

Štrukelj je tudi predlagal delegatom, da se o dogovoru z vladno stranjo opredeli celotno članstvo sindikata, saj da gre za "priložnost, da pokažemo izjemno stopnjo demokratičnosti".

Kaj so dosegli šolniki?

Dogovor, ki je po Štrukljevih besedah za celoten javni sektor težak okoli 300, za področje vzgoje in izobraževanja pa okoli 116 milijonov evrov na letni ravni, predvideva splošno zvišanje plač vseh zaposlenih do vključno 26. plačnega razreda za en dodatni razred, nad 26. plačnim razredom do vključno univerzitetne stopnje izobrazbe za dva plačna razreda ter za tiste z osmo in deveto stopnjo izobrazbe za tri plačne razrede.