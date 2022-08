Počkarjeva: Glavni cilj samotestiranja je, da šole in vrtci ostanejo odprti

"O najpomembnejšem ukrepu - samotestiranju v domačem okolju bomo zelo računali na to, da bodo ljudje to sprejeli kot del odgovornega ravnanja za preprečevanje širjenja covida-19. Vse to pa z namenom, da šole in vrtci ostajajo odprti, kar je naš glavni cilj," je po današnjem sestanku delovne skupine za področje vzgoje in izobraževanja pojasnila ena od članic skupine Nives Počkar. Poudarila je, da gre pri predlogu uvedbe samotestiranja na okužbo koronavirus samo za enega od možnih scenarijev.

Posvetovalna skupina za spremljanje koronavirusa pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), ki jo vodi epidemiolog Mario Fafangel, je pred dnevi za šolski prostor namreč pripravila dva scenarija. Po prvem bi se v šolah samotestirali le dijaki in učenci s simptomi okužbe in tisti, ki so bili v tveganem stiku z okuženimi, po drugem pa bi bilo testiranje vsaj enkrat tedensko obvezno za vse.

"Tiste, s simptomi okužbe, in tiste, ki so bili v tveganem stiku z okuženimi, pozivamo, da se sami testirajo na koronavirus in da naj ne hodijo bolni v službo, šolo ali vrtec," je še dodala Počkarjeva, sicer tudi direktorica Šolskega centra Ljubljana. Ob tem je izpostavila, da je poudarek na osebni odgovornosti za svoje zdravje in za zdravje svojih bližnjih ter okolice.