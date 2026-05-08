Slovenija

'Počutimo se izigrane, zato odpoved': Flis upa na kompromis

Maribor, 08. 05. 2026 12.41 pred 2 urama 3 min branja 54

Avtor:
STA
UKC Maribor

Sedmerica interventnih radiologov, ki je v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor podala odpovedi delovnega razmerja, je razočarana nad po njihovi oceni neresničnimi navedbami vodstva mariborske bolnišnice. Direktor Vojko Flis je sicer izrazil upanje, da bodo v treh mesecih odpovednega roka le našli kompromis.

Kot so v izjavi za javnost zapisali interventni radiologi, so se za odpovedi odločili, ker da pogoji dela zanje niso sprejemljivi, saj da je osnovno merilo vrednotenja dela v zavodu čas, izražen v minutah, ne pa njihovo znanje, usposobljenost in odgovornost.

"Ker vodstvo našim opozorilom ni prisluhnilo in smo se pogosto počutili izigrane, smo podali odpovedi delovnega razmerja. Pri tem ne gre za nikakršno izsiljevanje," so zapisali. Dodali so, da na slabe delovne pogoje opozarjajo tudi radiološki inženirji in medicinske sestre, zato po njihovem mnenju ne gre zgolj za "izsiljevalske" zdravnike, kot želi prikazati vodstvo bolnišnice.

Spomnili so, da na nastale razmere opozarjajo že vsaj leto dni, ne le en mesec, kot trdi vodstvo. V tem času je potekalo več sestankov, na katerih naj bi jim direktor mariborskega UKC Vojko Flis obljubljal izboljšave v okviru obstoječe zakonodaje, a se nič od tega ni uresničilo. Odločno so zavrnili tudi trditve Flisa, da se postavljajo nad svoje kolege ali druge zaposlene.

Direktor UKC Maribor Vojko Flis
FOTO: Bobo

Kot so še poudarili, so skupina ozko specializiranih zdravnikov, ki opravljajo številne interventne posege, pogosto nujne narave. "Kadra, ki bi po našem odhodu lahko prevzel delo, ni, kot trdita direktorja. Za dosego ravni, ki jo zahteva samostojno delo, je potrebno deset ali več let usposabljanja, zato reorganizacija dela ter nemoteno delovanje sistema in oskrbe pacientov ne bosta zagotovljena," so zapisali.

Kot so navedli, opravijo več kot 2400 interventnih radioloških posegov, od tega tretjino nujnih, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje, med temi tudi zdravljenje možganske kapi.

Flis upa, da bodo našli skupen jezik

Prvi mož UKC Maribor je v izjavi za medije poudaril, da imajo v ustanovi številne zdravnike, ki delajo v okviru pripravljenosti, zato je treba najti pravično rešitev za vse. Ponovil je, da so radiologi imeli nerazumne zahteve, ki jih je preprosto nemogoče izpolniti. Zavrnil je tudi njihove trditve, da so se neuspešno pogovarjali več kot leto dni.

"Najti moramo pravično rešitev za vse, ki so v stalni pripravljenosti. Če ima nekdo 10.000 evrov neto plače, potem menim, da je dovolj časa za razumne pogovore. Pa ne samo za zdravnike, saj to potegne za seboj seveda tudi plačilo inštrumentark in radioloških inženirjev. To pa pomeni, da nam nenadoma stroški začnejo ekstremno naraščati, vreče brez dna pa nimamo," je dejal Flis.

Ob tem še vedno upa, da bodo v času trimesečnega odpovednega roka le našli skupen jezik, sicer se bo njihov odhod, glede na to, da gre za zelo izkušene interventne radiologe, bolnišnici pri delu na začetku poznal. Če bo res prišlo do odhoda, pa bodo do takrat urnike ustrezno prilagodili. V hiši imajo namreč še 32 radiologov.

"Mi smo še vedno pripravljeni na pogovore, ampak ne seveda na radikalne zahteve, ki jih ni nemogoče izpolniti," je dodal Flis. Ob tem pa je glede oskrbe pacientov zatrdil, da se v UKC Maribor vselej potrudijo, da svojim bolnikom nudijo najbolj kakovostno oskrbo.

ukc maribor vojko flis interventni radiologi

jank
08. 05. 2026 14.58
Za takšne ni nobene reforme v zdravstvu. Za takšne je samo tovarna za izdelavo denarja.
slovenc59
08. 05. 2026 14.52
Res so morali trpeti, ja.....Nič ne bo z jahto v enem letu.......
St. Gallen
08. 05. 2026 14.51
Ce dobita npr Pesut ali Plast 20k€ na koncert, naj ima se vrhunski zdravnik taksno placo
Pajo_36
08. 05. 2026 14.48
evo vam. Januarja sem se prijavil na pregled za dermatologijo. Rekli so mi, ma dejte no, pejte raje k privatniku, tle so vrste. Ne. Ravno dobil pregled 15. maja, v javni sferi. To je to. Banda požrešna.
boslo
08. 05. 2026 14.49
Javna sfera je ok, državna je problem
boslo
08. 05. 2026 14.50
V državni je korupcija...
St. Gallen
08. 05. 2026 14.55
Bartenjev te resi
Misika1967
08. 05. 2026 14.41
Pozresnost brez primere koliko place imajo FIDES-ovi,koliko so pobasali korona dodatkov za nedelo??? Vse to jim je stopilo v glavo sram jih naj bo. Koliko let smo jih solali da bodo sedaj ljudi izsiljevali,delo sploh ni tako zahtevno place pa v nebo.
JohannDoe
08. 05. 2026 14.48
Voda tudi ni neka posebna specialiteta pa baje ljudje dajo zanjo veliko, tam kjer je ni. Ful čudno, glede na to, da vode ni treba ne kuhat ne mešat, samo natočiš jo iz pipe. Človek skorajda ne more verjet in pomisli, da ga nekdo zafrkava.
Cedermann
08. 05. 2026 14.40
Flis je itak od SVOBODE...ni čudno,da laže...
Špica
08. 05. 2026 14.37
oni grejo lepo v privad vode ker je vec €
JohannDoe
08. 05. 2026 14.32
Treba je končno že enkrat omejit plače navzgor, ne samo navzdol. Lahko bi uvedli maksimalno plačo, le da bi bila to maksimalna meja do katere ima lahko nekdo plačo. Čistilke bi imele, recimo, maksimalno 800. Delavci na blagajni 750. Birokrati v pisarni 1100. Ker popolnoma nesramno je, recimo, da nekdo v pisarni hoče imet dva jurja, delavka na kasi pa ima minimalno. Kdor se pri dveh jurjih buni za sto evrov, medtem ko na blagajni delajo za več kot pol manj, ni vreden da se ga omenja. Sestavimo listo maksimalnih plač, da bo mir. Ker bunit za sto eur s plačo nad 1500 eur je nezamisljivo. Nihče noče boljšega avta pa boljšega stanovanja pa it na dopust pa boljši računalnik ali boljši paket interneta in tv za gledat Kmetijo in podobno pa vzame 100 eur več, če se da, tu pa tam ali pa plača 100 eur manj. Resnično nihče. Nikomur se tudi ne smili plačat davke pri računu za popravilo avta ali pralnega stroja, zato vsi, ki nas ne vodi pohlep, zahtevamo račun in plačamo tistih nekaj dvrov več, ker vemo, da dobimo s tem šolstvo pa zdravstvo, župane, poslance in vse ostalo. Zato nam davki tako dobro laufajo v tej državi. Ker navadni državljani z veseljem damo malo več in nič ne pofušamo na črno in sivo. Bogataši so pohlepni, po drugi strani. Če bi se vsaj oni držali pri plačevanju tako kot vsi "revni", ki so že oblečeni in siti, prav bi jim pa vseeno prišel kak dodaten evro za novo tv, avto, boljši računalnik, boljši telefon, izlet na more in ostalo.
JohannDoe
08. 05. 2026 14.38
Če bi to uvedli bi verjetno tudi zdravniški tako imenovanih stavk, ko delajo samo zakonskih 8 ur plus kolikor se sme po zakonu nadur, bilo dosti manj. Pa tudi razni drugih stavk, sindikatov in podobno. No, edino županove govore na Rožniku in deljenje rdečih zastavic ob špricerju bi še ohranili.
brabusednet
08. 05. 2026 14.26
Levičar Flis sigurno laže,saj ga je na ta položaj postavil ultra lažnivec taubi.Golobarska zd.reforma se sesuva pa še kar lažejo o uspešnosti.
Mclaren
08. 05. 2026 14.31
Drži se metle.
JohannDoe
08. 05. 2026 14.43
Se ti zdi, da se taubijeva reforma sesuva, da je skozi okno zmetal veliko denarja z lopato, čakalne vrste in stopnje oskrbe pa samo še slabše? Menda ja ne, mogoče pa gre na boljše, če ravno ne čakaš v vrsti ali rabiš zdravnika.
Mclaren
08. 05. 2026 14.25
Požeruhi, jaooo
T-I-T-O
08. 05. 2026 14.23
Naj dajo odpovedi če dobijo 10000€ je preveč gFlis vzamite 6 praktikantov z zdravstvene šole vedo več kot oni in naj delajo za pol plače.Se šola jih nauči vse.Naj sebe sestreljujejo....
Mclaren
08. 05. 2026 14.31
Točno!
Netajkun
08. 05. 2026 14.32
Posnetke se pa lahko da odčitavati študentom na ALU (Akademija za likovno umetnost), oni imajo "pravo oko", nekaj bodo že videli, a ne??
JohannDoe
08. 05. 2026 14.51
Ja, gospod Flis, kako da se tega niste še spomnili... lol.
V.Sam
08. 05. 2026 14.22
Dr. Tina za zdravnike gre, ne ne za paciente, prvo je pacient je bila tvoja izjava, kje si sedaj ti in tvoj trojček? ali si še vedno v škornjih? daj poskrbi za pacienta kot so te bila polna usta na soočenjih
VladaPada
08. 05. 2026 14.19
Ce mu zaposleni bezijo potem ze nekaj ne stima. A nebi bilo ceneje in logicno da se odpusti direktorja in nastavi novega izobrazenega z z napredno miselnostjo ki ni se iz casov Tita?
Mclaren
08. 05. 2026 14.26
Tipično desničarsko zavajanje.
marker1
08. 05. 2026 14.28
Zakaj? Nesposobnega Flisa je nastavil Golob,
VladaPada
08. 05. 2026 14.32
Ce mostvo noce igrat ali igra slabo ponavadi prvi spoka manager samo v komunjaraski levajzarski greznici imajo nekateri dosmrtni mandat pa ne samo v zdravstvu. Ko si bodo nekateri priznali da jih je cas povozil in se bodo lepo odstranili in dali priloznost mlasdim izobrazenim zdravim ljude takrat bo napredek in prave reforme vse drugo je samo zapravljanje casa in denarja na skodo ljudi in drzave.
Bolfenk2
08. 05. 2026 14.19
Posledice levičarskih idej o javnem zdravstvu.
Mclaren
08. 05. 2026 14.26
Pojdi v Ameriko, če ti ti kaj ne paše. Tam ne boš imel niti za ultrazvok!
boslo
08. 05. 2026 14.18
Golob je rekel naj gredo...
natmat
08. 05. 2026 14.18
Izsiljevati pri takšni plači na račun bolnikov je sramota brez primere!!!
LevoDesniPles
08. 05. 2026 14.14
reveži res, smr...hi da bi se vam vsak € zataknil v arterijah... gojim preživi mesece s 500€ razvajena sekta pa se ne more nasitit z 10k€.. a je potrebno vsak dan jest wagu za 500€ in nov avto na mesec.. tole deljenje dnara z lopato so l....ki pripeljali v extreme
c00kies
08. 05. 2026 14.10
Različni viri navajajo, da se mediana plač za to specializacijo giblje med 63.000 € in 82.000 € letno, kar znese od pribl. 5.250 € do 6.800 € bruto mesečno.Vredno je opozoriti, da so radiologi med deficitarnimi poklici, zato so plače v tej stroki med višjimi med zdravniki specialisti. Flis laže kot pes teče. Zdaj če niso vsi ti ljudje privatniki oz. zaposleni kot neki zunanji izvajalci nimajo 10k bruto kaj šele neto.
marker1
08. 05. 2026 14.30
Ti vasj delajo. Sindikalisti pa nič ne delajo pa imajo enake ali celo večje plače.
Kritikizstajerske
08. 05. 2026 14.07
Nekdo ki izsiljuje s 10 000 eur place si zasluzi da mu pljunes v obraz
nagec123
08. 05. 2026 14.07
Po eni strani jih zastopim,Saj klima tudi ni delala nevem koliko časa v ukc tako ,da so mogli dat reportažo na tv,da se bi kaj premaknilo,... se ne čudim. Seveda bodo pristopili k zasebnikom , tam so bolj prilagodljivi pogoji. Mi (pacienti) pa bomo plačevali še več.
