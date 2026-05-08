'Počutimo se izigrane, zato odpoved': Flis upa na kompromis

Kot so v izjavi za javnost zapisali interventni radiologi, so se za odpovedi odločili, ker da pogoji dela zanje niso sprejemljivi, saj da je osnovno merilo vrednotenja dela v zavodu čas, izražen v minutah, ne pa njihovo znanje, usposobljenost in odgovornost. "Ker vodstvo našim opozorilom ni prisluhnilo in smo se pogosto počutili izigrane, smo podali odpovedi delovnega razmerja. Pri tem ne gre za nikakršno izsiljevanje," so zapisali. Dodali so, da na slabe delovne pogoje opozarjajo tudi radiološki inženirji in medicinske sestre, zato po njihovem mnenju ne gre zgolj za "izsiljevalske" zdravnike, kot želi prikazati vodstvo bolnišnice. Spomnili so, da na nastale razmere opozarjajo že vsaj leto dni, ne le en mesec, kot trdi vodstvo. V tem času je potekalo več sestankov, na katerih naj bi jim direktor mariborskega UKC Vojko Flis obljubljal izboljšave v okviru obstoječe zakonodaje, a se nič od tega ni uresničilo. Odločno so zavrnili tudi trditve Flisa, da se postavljajo nad svoje kolege ali druge zaposlene.

Direktor UKC Maribor Vojko Flis FOTO: Bobo

Kot so še poudarili, so skupina ozko specializiranih zdravnikov, ki opravljajo številne interventne posege, pogosto nujne narave. "Kadra, ki bi po našem odhodu lahko prevzel delo, ni, kot trdita direktorja. Za dosego ravni, ki jo zahteva samostojno delo, je potrebno deset ali več let usposabljanja, zato reorganizacija dela ter nemoteno delovanje sistema in oskrbe pacientov ne bosta zagotovljena," so zapisali. Kot so navedli, opravijo več kot 2400 interventnih radioloških posegov, od tega tretjino nujnih, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje, med temi tudi zdravljenje možganske kapi.

Flis upa, da bodo našli skupen jezik

Prvi mož UKC Maribor je v izjavi za medije poudaril, da imajo v ustanovi številne zdravnike, ki delajo v okviru pripravljenosti, zato je treba najti pravično rešitev za vse. Ponovil je, da so radiologi imeli nerazumne zahteve, ki jih je preprosto nemogoče izpolniti. Zavrnil je tudi njihove trditve, da so se neuspešno pogovarjali več kot leto dni. "Najti moramo pravično rešitev za vse, ki so v stalni pripravljenosti. Če ima nekdo 10.000 evrov neto plače, potem menim, da je dovolj časa za razumne pogovore. Pa ne samo za zdravnike, saj to potegne za seboj seveda tudi plačilo inštrumentark in radioloških inženirjev. To pa pomeni, da nam nenadoma stroški začnejo ekstremno naraščati, vreče brez dna pa nimamo," je dejal Flis.