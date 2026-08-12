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Slovenija

Pod daljnovodom našel odtrgano perut beloglavega jastreba

Vipava, 12. 08. 2026 09.32 pred 1 uro 2 min branja 9

Avtor:
D.L.
Odtrgana perut beloglavega jastreba

Domačin iz Vipavske doline je na travniku pod daljnovodom našel odtrgano perut beloglavega jastreba. Ker ptice ni bilo v bližini, upali pa so, da je nesrečno trčenje vendarle preživela, je stekla iskalna akcija. Njeno truplo so nato našli kar dva kilometra stran, našli pa so tudi druge velike ptice, ki jih je doletela podobna usoda.

Beloglavi jastreb
Beloglavi jastreb
FOTO: Shutterstock

Prejšnji teden je domačin sredi travnika pri Ložah v Vipavski dolini pod visokonapetostnim daljnovodom našel sveže odtrgano perut beloglavega jastreba, so sporočili z Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS).

Dodali so, da je bila najdba še posebej nenavadna, saj preostalega dela ptice v bližini ni bilo. Ker so znani primeri, ko lahko ptica tak trk z infrastrukturo preživi, je takoj stekla iskalna akcija. Ta je pokazala, da je bilo žrtev še več. Med pregledovanjem območja pod električnimi vodi so namreč našli več poginulih osebkov večjih vrst ptic, ki jih je ubil električni udar.

Električni udar je ubil tudi veliko uharico
Električni udar je ubil tudi veliko uharico
FOTO: DOPPS

"Pri kanji je bil udar tako silovit, da ji je prav tako odtrgal perut, med žrtvami pa se je znašla tudi redka velika uharica," so zapisali. Tudi jastreb ni preživel, njegovo truplo so našli dva kilometra stran.

"Koliko ptic dejansko izgubi življenje zaradi trkov z infrastrukturo, je izjemno težko natančno oceniti. Največjo nevarnost predstavljajo daljnovodi in vetrne elektrarne na pomembnih preletnih koridorjih," so še sporočili z društva za opazovanje ptic.

Pri iskanju poginulih in poškodovanih ptic si pomagajo tudi z droni, saj je pregledovanje večjih površin na terenu zahtevno. "Še večja težava pa je, da ostanki poginulih ptic v naravi praviloma ostanejo zelo kratek čas. Pogosto jih že prvo noč odnesejo mrhovinarji, kot so lisice. Velik del trkov in električnih udarov zato ostane neopažen, resnično razsežnost smrtnosti pa je tako veliko težje oceniti, kot bi lahko sklepali zgolj po številu najdenih ptic," ugotavljajo.

Iskanje poginuilih in poškodovanih ptic z dronom
Iskanje poginuilih in poškodovanih ptic z dronom
FOTO: DOPPS

Dodali so, da so primeri, ko infrastruktura ob trku ptici odtrga perut, sicer redko dokumentirani, vendar znani. Zadnji tak primer se je zgodil ogroženemu rjavemu jastrebu v grškem delu Rodopov, ki mu je ob trku z vetrno elektrarno elisa odsekala perut. V Sloveniji smo zabeležili podoben primer trka sokola selca z žico visokonapetostnega daljnovoda v Mariboru.

V DOPPS opozarjajo, da so najbolj uničujoči daljnovodi in vetrne elektrarne na pomembnih preletnih koridorjih. Ptice namreč niso prilagojene umikanju objektom visoko v zraku, saj se na teh mestih z njimi nikoli niso srečale. Zato lahko največ smrti ptic preprečimo s pazljivim umeščanjem infrastrukture.

Območje med Alpami in Jadranom je eden pomembnih koridorjev za ptice, ki ga uporabljajo tudi številne velike ujede.

DOPPS ptice električni udar Vipavska dolina daljnovod beloglavi jastreb

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KOMENTARJI9

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Smuuki
12. 08. 2026 11.36
Ja ni kaj. Odreči se bo treba električni energiji kakor kaže. Dops nas bo postavil nazaj v črne kuhinje in petrolejka
Odgovori
0 0
HitraVeverca
12. 08. 2026 11.35
Ohhh neee, takoj podreti vse daljnovode... Mislim, ta mentaliteta slovencev res... Pa kaj je z vami, dajte že nehat s temi pticami... Razumem da je potrebno nek habitat ohraniti, ampak kak vik in krik delamo povsod je res nebulozno... Ukvarjajte se rajši z medvedi, ki jih je že LETOS 2x preveč po zadnji statistiki....
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
12. 08. 2026 11.01
Ok pol elektrike ne smemo met, kak bomo pa el,. avte filal?
Odgovori
-1
0 1
a res1
12. 08. 2026 10.53
Truplo, osebki...
Odgovori
-1
0 1
mertseger
12. 08. 2026 10.42
Tile daljnovodi niso visoko v zraku ker Sn ni višji od 10 m redkokdaj.
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-1
0 1
Bananistanec
12. 08. 2026 10.42
Za kredibilnost, da so vetrnice res hud problem za ptice, bi lahko dodali statistiko v Sloveniji ( ne bi smel biti problem saj imamo le tri ) ne pa zadnji znan primer na nekem Grškem otoku, katerega ne moremo preveriti. Če pa res želimo zeleni prehod in elektrifikacijo voznega parka, se bo potrebno dobro zamisliti, saj je očitno, da hidroelektrarne in JEK slabo prenašajo sušna obdobja
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+1
1 0
galeon
12. 08. 2026 11.06
Sončne elektrarne tud če ni sonca in vetrne če ni vetra. Kaj boš pa zdaj naredil?
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0 0
kinimod
12. 08. 2026 10.42
Nastavljeno. Že videno
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-1
1 2
galeon
12. 08. 2026 10.24
Naravna selekcija. Naj se ti ptiči začnejo družit z vrabci in golobi, da jih naučijo pristajat na žicah brez posledice.
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-2
1 3
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