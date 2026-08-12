Pod daljnovodom našel odtrgano perut beloglavega jastreba

Beloglavi jastreb FOTO: Shutterstock

Prejšnji teden je domačin sredi travnika pri Ložah v Vipavski dolini pod visokonapetostnim daljnovodom našel sveže odtrgano perut beloglavega jastreba, so sporočili z Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS). Dodali so, da je bila najdba še posebej nenavadna, saj preostalega dela ptice v bližini ni bilo. Ker so znani primeri, ko lahko ptica tak trk z infrastrukturo preživi, je takoj stekla iskalna akcija. Ta je pokazala, da je bilo žrtev še več. Med pregledovanjem območja pod električnimi vodi so namreč našli več poginulih osebkov večjih vrst ptic, ki jih je ubil električni udar.

Električni udar je ubil tudi veliko uharico FOTO: DOPPS

"Pri kanji je bil udar tako silovit, da ji je prav tako odtrgal perut, med žrtvami pa se je znašla tudi redka velika uharica," so zapisali. Tudi jastreb ni preživel, njegovo truplo so našli dva kilometra stran. "Koliko ptic dejansko izgubi življenje zaradi trkov z infrastrukturo, je izjemno težko natančno oceniti. Največjo nevarnost predstavljajo daljnovodi in vetrne elektrarne na pomembnih preletnih koridorjih," so še sporočili z društva za opazovanje ptic. Pri iskanju poginulih in poškodovanih ptic si pomagajo tudi z droni, saj je pregledovanje večjih površin na terenu zahtevno. "Še večja težava pa je, da ostanki poginulih ptic v naravi praviloma ostanejo zelo kratek čas. Pogosto jih že prvo noč odnesejo mrhovinarji, kot so lisice. Velik del trkov in električnih udarov zato ostane neopažen, resnično razsežnost smrtnosti pa je tako veliko težje oceniti, kot bi lahko sklepali zgolj po številu najdenih ptic," ugotavljajo.

Iskanje poginuilih in poškodovanih ptic z dronom FOTO: DOPPS