Pod drobnogledom preiskovalne komisije poleg SDS tudi druge stranke?

Parlamentarno preiskavo o domnevnem pranju denarja v Novi KBM ter domnevno nezakonitem financiranju SDS in njene volilne kampanje za predčasne državnozborske volitve leta 2018 je sicer DZ odredil 20. decembra lani, in to na zahtevo koalicijskih strank in Levice. Vodstvo in člane komisije je DZ imenoval 29. januarja.