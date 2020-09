Pod drobnogledom KPK zaradi obiska na Krasu tudi Židan

Že ob izbruhu afere kmetijske ministrice Aleksandre Pivec se je v začetku julija oglasil direktor podjetja Vinakras Marjan Colja in povedal, da so v njegovem podjetju poleg Pivčeve v preteklosti gostili tudi Židana in nekdanjega predsednika republike Danila Türka , navaja portal.

Dejan Židan ni bil obveščen o postopku, niti osebno niti niso bili o njem obveščeni v poslanski skupini SD. Priznal je, da se je kot minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano leta 2018 udeležil odprtja prve vinske banke na Krasu, kjer je kot predstavnik ministrstva za simbolno darilo prejel ključ za vinski sef. Ta se kot vsa takšna darila hrani na ministrstvu. Po njegovih besedah gre za darilo majhne vrednosti. V skladu s protokolom hranjenja in beleženja daril pa predvideva, da je tudi to darilo zabeleženo v knjigi daril ministrstva, Židanove besede navaja portal.

S podjetjem Vinakras je povezana tudi afera, v katero se je poleti zapletla kmetijska ministrica in do nedavnega predsednica DeSUS Pivčeva, ki je na gostovanju na Krasu konec junija med drugim nastopila v promocijskem videu tega zasebnega podjetja. Očitki zaradi nejasnih plačil gostovanj v podjetju Vinakras in v Izoli pa so jo stali predsedniškega mesta v stranki.