Pod drobnogledom tudi Počivalšek in Gale: KPK preiskuje nabave zaščitne opreme

V sklopu teh preiskav, ki bodo potrdile ali ovrgle sume nepravilnosti, sicer obravnavajo osem uradnih oseb.

"Komisija je v okviru tematskega nadzora v Zavodu RS za blagovne rezerve in drugih subjektih javnega sektorja, ki so izvajali nabavo zaščitne opreme, potrebne pri obvladovanju širjenja nalezljive bolezni covid-19, zaznala večje število korupcijskih tveganj, zaradi katerih je pristojnim podala priporočila, hkrati pa je zaznala tudi nekatere sume kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije,"pravijo pri KPK. To je bila tudi podlaga za 21 preiskav.

Osem oseb, ki jih preiskujejo, je bilo o tem že obveščenih, med njimi sta tudi dva funkcionarja – gre za ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška ter nekdanjega državnega sekretarja na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Aleša Cantaruttija.Ob tem so se v preiskavi znašli šedve poslovodni osebi, v. d. direktorja Zavoda RS za blagovne rezerve Tomi Rumpfin nekdanji direktor Zavoda RS za blagovne rezerve Anton Zakrajšek, ter štirje javni uslužbenci – uslužbenka ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Andreja Potočnik ter uslužbenci Zavoda RS za blagovne rezerve Alojzij Černe, Ivan Gale in Marko Naraločnik.

Sume kršitev je Komisija sicer zaznala v osmih poslih z naslednjimi izbranimi ponudniki: Public Digital Infrastructure, družba za digitalno infrastrukturo, d. o. o., Hmezad – TMT transport, mehanizacija, trgovina, d. o. o., Gorenje gospodinjski aparati, d. o. o., genEplanet diagnostika, d. o. o., Cross Continental, gradbeništvo d. o. o., Dobnik Trade trgovina in storitve, d. o. o., Tehno-Mag, d. o. o., ter Medicop – specialna oprema, d. o. o.

"Uvedba preiskave pomeni, da je Komisija na podlagi doslej pridobljenih podatkov in dokumentacije zaznala sum kršitev v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije. Pri tem Komisija poudarja, da bo šele preiskava pokazala, ali bodo zaznani sumi kršitev tudi potrjeni ali pa bodo ovrženi. Obravnavane osebe bodo imele v postopku preiskave vse pravice v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku, prav tako bodo imele možnost pojasniti svoja ravnanja,"na KPK še pojasnjujejo glede preiskave. Več podrobnosti pa bo, kot poudarjajo, znanih po zaključku posameznih preiskav.