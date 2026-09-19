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Pod gnojem mrtve krave, dve do trebuha v iztrebkih: zdaj le ovadba in odpoved

Iljaševci, 19. 09. 2026 18.15 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Mojca Hanžič
Kmetija

Govedorejca iz Iljaševcev, ki je več mesecev pod kupom gnoja skrival pet poginulih krav, medtem ko so preostale bivale v nemogočih razmerah, po pričevanju sosedov tudi brez vode, so zdaj kazensko ovadili. Zaradi mučenja živali je sum storitve kaznivega dejanja tožilstvu naznanila veterinarska inšpekcija. Če bo spoznan za krivega, mu grozi do treh let zapora. Pa je še vedno na svojem delovnem mestu? Kot strokovnjak za govedorejo na murskosoboškem kmetijsko-gozdarskem zavodu?

Začelo se je s prijavo o neznosnem smradu. Zatem je kmetijo avgusta obiskal veterinarski inšpektor. In naletel na grozljiv prizor. Dve kravi sta stali na iztrebkih, ki so segali vse do njunega trebuha.

Da se pod gnojem, na katerem sta stali kravi, skrivajo še kadavri poginulih krav, pa so inšpektorji ugotovili naslednji dan.

Ugotovitve inšpektorjev je zdaj potrdil tudi patolog: da so živali najverjetneje poginile v različnih obdobjih, s kroničnimi spremembami zaradi mehanskih obremenitev, ki so posledica bivanja v neustreznih pogojih, da pa natančnega časa in vzroka pogina ni mogoče določiti, ker so bila trupla živali že povsem razkrojena.

Sonja in Bojan Žižek, najbližja soseda: "In on je zdaj vse to razgradil, samo da ne bi mogli oni ugotoviti, od česa so poginile. Apno, gnoj, meter do stropa." 

Hlevi so zdaj prazni, na ograji pa ključavnica. Zvonca, da bi rejca priklicali, nobenega.

Ironično pa je, da je osumljenec mučenja krav zaposlen na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota prav kot strokovnjak za govedorejo. A ne več za dolgo.

Teče mu namreč odpovedni rok, saj je vodstvo zavoda z njim zaradi vseh očitkov sklenilo sporazumno odpoved delovnega razmerja. Po pripovedovanjih naj bi sicer hodil h kmetom na kontrole in jih precej kritiziral, kako delajo, in podobno. Če je bilo kje malo kravjih iztrebkov, "je bil že problem".

No, zdaj se je strokovnjak za govedorejo prelevil v osumljenca mučenja živali. Če bo spoznan za krivega, pa mu grozi do treh let zapora.

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