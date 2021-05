Pod Golico na ogled narcis letos z javnim prevozom

Travniki cvetočih narcis v vas pod Golico vsako leto privabijo številne obiskovalce, kar pa je lani maja povzročilo nemalo težav. Zaradi epidemije ni bilo javnega prevoza, zato se je mnogo obiskovalcev do rožnatih prizorov odpravilo z osebnimi vozili, je povedal predsednik Krajevne skupnosti Planina pod Golico Mitja Branc . Prišlo je celo do tega, da je bilo v enem trenutku na kratki razdalji več kot 500 avtomobilov, zaradi česar je bila cesta povsem neprevozna. Tako je bil onemogočen dostop tudi domačinom.

"Obiskovalce spodbujamo, da pridejo v naravo na trajnosten način," je poudaril jeseniški župan Blaž Račič . Z zmanjšanjem pritiska motoriziranega prometa bodo ščitili naravo in olajšali bivanje domačinov. Hkrati bo tudi doživetje za same obiskovalce boljše. "Njihova izkušnja bo lepša. Ne bo se jim treba jeziti ob iskanju parkirišča ali celo plačevati kazni zaradi nepravilnega parkiranja," je dejal župan.

Zaenkrat se sicer narcise odpirajo šele v najnižjih in prisojnih legah. Letos namreč cvetenje zaradi obilice snega in nizkih aprilskih temperatur kasni za približno dva tedna v primerjavi s prejšnjimi leti. Kmalu pričakujejo začetek cvetenja v srednjih nadmorskih višinah, višek cvetenja na Golici pa bo šele konec maja ali v začetku junija, je povedal Klemen Klinar iz Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (Ragor).

"Skupaj z občino, ki je imela posluh za nas, smo se odločili, da tako ne gre naprej in da je treba nekaj ukreniti," je izpostavil Branc. Za letošnji maj so sklenili, da bodo za obiskovalce pobočij pod Golico naslednje tri konce tedna, ko je moč pričakovati največ obiska, organizirali brezplačen avtobusni prevoz, medtem ko bosta cesti na Planino pod Golico in Javorniški Rovt razen za domačine zaprti.

Parkiranje na voljo za občinsko stavbo, od koder bo vozil avtobus

Pojasnil je, da bo parkiranje zagotovljeno v središču Jesenic za občinsko stavbo, od koder bo vozil brezplačni avtobus in kjer bo informacijska točka, na kateri bodo obiskovalci prejeli letake z voznim redom in gostinsko ponudbo. Prav čas povečanega obiska je tudi za gostince priložnost za ponovni zagon dejavnosti, je prepričana direktorica Ragorja Eva Štravs Podlogar.

Račič verjame, da se bodo ob lepi izkušnji obiskovalci tudi v prihodnje radi vračali na Jesenice, kjer so si v strategiji turizma zadali, da bi postali izletniška destinacija. Tudi Štravs Podlogarjeva v naravnih lepotah vidi razvojno priložnost Jesenic, ki so na eni strani obdane s Karavankami in na drugi z Mežaklo, obiskovalce pa lahko pritegne tudi bogata industrijska dediščina.

Narcise so del identitete Jesenic, ki jo je treba ohranjati, je prepričan župan. "Treba se je zavedati, da je to posebnost, ki si jo ljudje radi pridejo pogledat in je lahko konec koncev tudi turistični produkt," je dejal Račič. Občina zato skupaj z Ragorjem že peto leto izvaja tudi projekt Ohranimo narcise.

"V projekt je vključenih že 33 lastnikov s skupaj skoraj 40 hektarji zemljišč,"je povedal Klinar. Kot je pojasnil, prejemajo finančno nadomestilo za to, da travnike obdelujejo na narcisam prijazen način. To pomeni, da travnike kosijo po 25. juniju, da spomladi ne pasejo ovc, da gnojijo samo s hlevskim gnojem in da skrbijo, da se zemljišča ne zarastejo.

K ohranjanju travnikov narcis s tablami pozivajo tudi obiskovalce. Kot tudi po lanski spremenjeni strukturi obiskovalcev opaža Branc, so ljudje vse bolj nesramni in imajo vse pogosteje občutek, da je vse njihovo ter da lahko hodijo kjerkoli. Table obiskovalce opozarjajo, da so narcise najlepše tam, kjer rastejo, torej na travnikih pod Golico, zato naj jih ne trgajo in ne hodijo po njih. "Občudujte jih od daleč, držite so ustaljenih poti in steza, za spomin pa naj namesto šopka služi fotografija," je pozval Klinar.