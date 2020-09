Pod klifi v Strunjanu spet možnost podorov

"V Zalivu sv. Križa ali t. i. Mesečevem zalivu smo v lanskem letu zabeležili nekaj manjših podorov in enega večjega. Varnemu zadrževanju pod klifi posvečamo posebno pozornost, zato obalo redno pregledujemo. V vzhodnem delu zaliva smo opazili novo potencialno žarišče, na katero moramo biti posebej pozorni. Gre za večjo razpoko v višjeležečem delu klifa na strmem pobočju vzhodnega dela zaliva, ki ga erozija intenzivno spodjeda. Na tem območju lahko zato verjetneje pride do podora, ki je zelo hiter in zato potencialno zelo nevaren dogodek," so sporočili.