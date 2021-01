Državni Telekom pod lupo revizorjev

Če z odgovori ne bodo zadovoljni oziroma bo iz njih izhajalo, da so sumi o nepravilnostih upravičeni, bodo začeli še obsežnejšo revizijo. Kot kaže, računsko sodišče sicer že zdaj zanima zelo velik del dokumentacije, ki se nanaša na zadnji dve leti poslovanja, torej 2019 in 2020.

Računsko sodišče in Telekom zadeve ne komentirata, a po naših neuradnih informacijah so zahtevali vse sponzorske in donatorske pogodbe, pogodbe za najrazličnejše storitve, finančna nakazila znotraj skupine, podatke o odpravninah, seznam zaposlenih, ki so solastniki podjetij, poslovnih partnerjev Telekoma, poslovne načrte in tako naprej. Računsko sodišče pri tem cilja predvsem na Planet TV.

Spomnimo.

Telekom je konec leta 2019 od nekdanjih solastnikov, grške Antenne, 34 odstotkov Planet TV-ja odkupil za kar 23 milijonov (znesek s stroški in obrestmi), lani pa je nato to podjetje, ki nikoli ni poslovalo pozitivno in je imelo milijonski negativni kapital, prodalo Madžarski T2. Ti so zanj sicer res dali 5 milijonov, v resnici pa je zaradi vseh dodatnih, za mnoge zelo vprašljivih pogojev, Telekom Madžarom plačal nekajkrat višji znesek.