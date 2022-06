Pod lupo inšpektorjev zaradi sadre tudi štajerska kmetija

Poleg kriminalistov in okoljskega inšpektorata analizira in ugotavljata posledice nelegalno odložene industrijske sadre na kmetijska zemljišča tudi uprava za varno hrano in kmetijski inšpektorat. Slednji je doslej inšpekcijske postopke uvedel pri 23 kmetijskih gospodarstvih, od tega jih je 22 na Koroškem, eno na Štajerskem.

Že včeraj smo poročali, da so celjski policist in kriminalisti opravili hišne in osebne preiskave na sedmih različnih naslovih pri štirih fizičnih ter dveh pravnih osebah na širšem celjskem območju. Ugotovili so, da so osumljenci v sostorilstvu odložili več kot 500 ton sadre na območju Koroške pod pretvezo, da gre za apno. S tem so ogrozili življenje ljudi in živali ter vplivali na kakovost zemlje ter vode. Policisti so napovedali vložitev ovadbe, osumljenim kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja pa grozi zaporna kazen.

Po neuradnih podatkih časnika Večer – ta je o sporni sadri prvi poročal konec marca letos – sta osumljeni družbi Intergas z Raven na Koroškem in Steklarna Rogaška, med fizičnimi osebami pa direktor Intergasa in eden izmed treh direktorjev Steklarne Rogaška ter voznik in njegov sopotnik, ki ga je okoljska inšpektorica ujela na kraju odlaganja sadre v Dravogradu.

icon-expand Kmetijski inšpektorat je v sedmih kupih in devetih sledovih sadre na kmetijskih zemljiščih ugotovil bistveno presežene vrednosti svinca glede na dovoljene vrednosti, ki veljajo za gnojila. FOTO: Pu Celje

Predstavniki inšpektorata za okolje in prostor so včeraj na vprašanje STA, ali so še kje drugje odkrili podobne primere kot na Koroškem, odgovorili, da so zaradi medijskih objav glede odložene sadre prejeli tudi nekaj prijav glede odložene bele snovi, ki so se nanašale na vzhodni del Slovenije. Podrobnosti v zvezi s tem včeraj niso pojasnili. V naslednjem tednu zaključno poročilo kmetijskih inšpektorjev Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo je doslej odvzel skupno 28 vzorcev bele snovi na kupih in na zemlji, odvzel pa je tudi vzorce zemlje, kjer je bila bela snov že potrošena in zadelana. V sedmih kupih in devetih sledovih sadre na kmetijskih zemljiščih je inšpektorat ugotovil bistveno presežene vrednosti svinca glede na dovoljene vrednosti, ki veljajo za gnojila. Medtem pa analize vzorcev zemljine glede vsebnosti svinca in kroma ne kažejo preseganj mejnih imisijskih vrednosti, kot jih določa predmetna uredba.

icon-expand Sadra na kmetijskih zemljiščih na Koroškem FOTO: Pu Celje