Pod močnim vetrom klonila drevesa, v Topolšici sprožili sireno za nevarnost

V noči na nedeljo je močan veter po Sloveniji podiral drevesa. Največ težav je povzročil na območju Brežic, Celja, Kranja, Kopra, Maribora, Murske Sobote, Nove Gorice in Slovenj Gradca, kjer so regijski centri zabeležili 24 dogodkov, so navedli v Upravi RS za zaščito in reševanje. A tudi dan pozneje veter ponekod še ne pojenja. Gasilci PGD Topolšica so prebivalce opozorili, naj zaradi močnega vetra raje ostanejo doma. Tam se je oglasila tudi sirena za splošno nevarnost.

OGLAS

Agencija RS za okolje (Arso) pravi, da bo dan sprva večinoma oblačen, na vzhodu bo še rahlo deževalo. Veter bo slabel šele popoldan, trenutno pa z različnih koncev države še vedno poročajo o močnih sunkih vetra.

icon-expand FOTO: PGD Topolšica

icon-expand FOTO: PGD Topolšica

icon-expand FOTO: PGD Topolšica

icon-expand FOTO: PGD Topolšica

icon-expand FOTO: PGD Topolšica

icon-expand FOTO: PGD Topolšica

icon-expand FOTO: PGD Topolšica

icon-expand FOTO: PGD Topolšica













Veter podiral drevesa in odkrival strehe v Topolšici icon-picture-layer-2 1 / 8

Na družbenem omrežju Krajevne skupnosti Topolšica so okoli 10. ure sporočili, da se je zaradi močnega vetra, ki podira drevesa in odkriva strehe, sprožila sirena za splošno nevarnost. Gasilci PGD Topolšica so nam povedali, da je sicer veter počasi začel pojenjati, a da v višjih legah še vedno močno piha.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Odkritih je okoli 10 hiš, predvsem pa imajo težave z veliko količino podrtih dreves. Gasilci opozarjajo, da je močan veter ogromno dreves podrl prav na cesti proti Slemenu in pri Banku. Lokalne prebivalce zato pozivajo, naj ostanejo doma.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"V potoku Trnava sta se znašli 2 orki, ki sta najverjetneje posledica močnega vetra. Po poročanju očividcev so orke že na varnem," pa so hudomušno zapisali na portalu Meteoinfo Slovenija ter delili fotografijo ork.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Popoldan se bodo sicer oblaki trgali, veter pa bo slabel. Jutri bo dež spet zajel večji del Slovenije, napoveduje Arso. V noči na nedeljo 24 dogodkov Močan veter je sicer več težav povzročal že v noči na nedeljo, ko je na cestišče podrl več dreves, na dveh večstanovanjskih objektih pa je odkril streho. Posredovalo je 21 gasilskih enot, od tega ena poklicna ter druge službe, ki so podrta drevesa odstranjevale in občanom nudile pomoč pri zaščiti poškodovanih ostrešij, so navedli na Upravi RS za zaščito in reševanje.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči