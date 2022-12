Pod parkiranim avtomobilom sredi Novega mesta so se nenadoma vdrla tla

Bralec nas je obvestil, da so se sredi Novega mesta, približno 30 metrov od mestne tržnice, vdrla tla pod parkiranim avtomobilom. Za pojasnila o dogodku in o varnosti smo se obrnili na PU Novo mesto in na Komunalo Novo mesto. Kot so nam odgovorili, jih je občan o dogodku obvestil pred približno eno uro: "Na teren smo poslali ekipo, da ugotovi stanje in obseg, zato vam trenutno ne moremo podati nobene informacije." Ko bodo ugotovili okoliščine, bodo posredovali več informacij.