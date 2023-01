Ledene skulpture, snežni tobogan in mogočni zamrznjeni gradovi: V Črni na Koroškem so s tradicionalno prireditvijo Gradovi Kralja Matjaža ta konec tedna znova prebudili pod Peco spečega graščaka. V gradnji ledenih umetnin se je letos pomerilo 30 ekip s kar 240 graditelji. V zimski pravljici, ki jo na Koroškem obujajo že več kot tri desetletja, so doslej ustvarili že 1400 snežnih gradov in kipov. Sinoči pa so stvaritve zažarele še ob soju plamenic in laserjev.